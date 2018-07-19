Финансовые новости
- |
- 19.07.18
- |
- 01:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Фукс хочет отсудить у киевского метро еще полмиллиарда
ООО Укррослизинг через суд хочет взыскать с КП Киевский метрополитен 526,24 млн грн. Соответствующая информация размещена на сайте Судебная власть, пишут Наші гроші.
Судебное заседание в Хозяйственном суде Киева назначено на 8 августа.
В 2017 году Высший хозяйственный суд после решений нижестоящих судов зафиксировал взыскание с КП Киевский метрополитен в пользу фирмы Укррослизинг 1,96 млрд грн за частично неоплаченную поставку сотни вагонов метро в 2009 году.
Десять лет назад основателем Укррослизинг была кипрская фирма, близкая к окружению соратника Виктора Януковича, бывшего народного депутата от Партии регионов и бизнесмена Юрия Иванющенко.
С 2017 года бенефициаром Укррослизинг является бизнесмен Павел Фукс, которого замечали на встречах с первым заместителем фракции БПП Игоря Кононенко, а также с нардепом БПП Александром Грановским.
До недавнего времени Фукс был российским бизнесменом и известным московским застройщиком. Сейчас он - киевский предприниматель, который имеет, как утверждает сам Фукс, украинский паспорт.
Статьи по теме:
10.07.18 Киевсовет взял финансовые обязательства по выплате долга Киевского метрополитена Укррослизингу за поставку 100 вагонов метро в 2009
С нового года единственным бенефициаром Укррослизинга стал украино-российский бизнесмен Павел Фукс. Ранее эту компанию СМИ связывали с окружением Виктора Януковича и российским государственным Внешэкономбанком.
12.01.18 Павел Фукс купил долг киевского метро в 1,8 млрд
Бизнесмен стал собственником компании Укррослизинг. Метрополитен задолжал ей за вагоны, поставленные в 2010-2013 гг.
09.01.18 Курченко продал Онищенко и Фуксу права на деньги Януковича
Олигархи купили кипрскую компанию Quickpace Limited, которая владеет замороженными активами Януковича и пытались их разморозить.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Фукс хочет отсудить у киевского метро еще полмиллиарда
|Кабмин готовится к проведению пробной переписи населения в декабре 2019 года
|В Киеве и пригороде осенью подорожают новостройки — компании гонятся за нормативом
|Как Украина в кратчайшие сроки создала свою противокорабельную ракету
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Зеленочные братья. Как Шабунин хотел стать Лещенко, но превращается в Киву
|Запах хлора. Зачем Коломойский устроил Украине водный шантаж
|Украина заплатит за «Приват»: Украина проиграла апелляцию в британском суде по делу «Укртатнафты»
|И «Приват» в придачу. Что Тимошенко пообещала Коломойскому
|Порошенко: Украина остается в приоритетах НАТО и США
|Валютная торговля на межбанке 16 июля завершилась снижением курса доллара
Это интересно
|Смартфон Alcatel 5V получил три камеры и процессор Helio P22
|Это то, что нам всем может понадобиться: электрические мышцы
|Aston Martin придумал замену роскошным автомобилям — мультикоптер
|Безос стал самым богатым человеком в современной истории с состоянием в $150 млрд - СМИ
|Как женщинам быстро создать сеть деловых контактов
|Дебют фаблета Huawei Nova 3: экран Full HD+ с вырезом и четыре камеры
|Apple Inc. объявила о создании фонда инвестиций в чистую энергетику объемом $300 млн в Китае совместно с 10 своими поставщиками