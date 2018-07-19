Фукс хочет отсудить у киевского метро еще полмиллиарда

ООО Укррослизинг через суд хочет взыскать с КП Киевский метрополитен 526,24 млн грн. Соответствующая информация размещена на сайте Судебная власть, пишут Наші гроші.

Судебное заседание в Хозяйственном суде Киева назначено на 8 августа.

В 2017 году Высший хозяйственный суд после решений нижестоящих судов зафиксировал взыскание с КП Киевский метрополитен в пользу фирмы Укррослизинг 1,96 млрд грн за частично неоплаченную поставку сотни вагонов метро в 2009 году.

Десять лет назад основателем Укррослизинг была кипрская фирма, близкая к окружению соратника Виктора Януковича, бывшего народного депутата от Партии регионов и бизнесмена Юрия Иванющенко.

С 2017 года бенефициаром Укррослизинг является бизнесмен Павел Фукс, которого замечали на встречах с первым заместителем фракции БПП Игоря Кононенко, а также с нардепом БПП Александром Грановским.

До недавнего времени Фукс был российским бизнесменом и известным московским застройщиком. Сейчас он - киевский предприниматель, который имеет, как утверждает сам Фукс, украинский паспорт.

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