Киевсовет взял финансовые обязательства по выплате долга Киевского метрополитена Укррослизингу за поставку 100 вагонов метро в 2009

Киевский городской совет взял финансовые обязательства по выплате долга коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в размере 1,833 млрд гривен компании "Укррослизинг" за поставку 100 вагонов метро в 2009 году.

За принятие соответствующего решения в целом проголосовали 72 депутата при минимально необходимом 61, передают Українськi Новини.

Согласно проекту решения предусмотрено, что финансирование обязательств КП перед "Укррослизингом" о реструктуризации долга будет совершаться в границах ассигнований, предусмотренных в бюджете Киева на 2018 год и следующих лет, а также за счет собственных средств метрополитена и прочих источников.

Решения принято ввиду того, что сумма задолженности значительно превышает финансовые возможности КП.

По состоянию на начало июля сумма задолженности составляет 1,833 млрд гривен.

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Первоначальная сумма исковых требований составляла 1 959 466 447,88 гривны, однако истец увеличил сумму долга до 3 300 000 000 гривен из-за поправки на коэффициент корректировки, пени и процентов.

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В госреестре юрлиц основателем ООО "Укррослизинг" указана кипрская Ukrrosleasing Cyprus Limited, а бенефициаром - киприот Вракас Стилианос. Однако по данным СМИ, компанию связывают с соратником экс-президента Виктора Януковича Юрем Иванющенко и российским государственным "Внешэкономбанком".



13 мая 2017 года Хозяйственный суд на основании мер по обеспечению иска вынес постановление, в котором запретил КП "Киевский метрополитен" совершать любые действия, направленные на использование взятых в лизинг вагонов метро.

В 2009 году Киевсовет заключил с "Укррослизингом" договор на покупку 100 вагонов для Киевского метрополитена.

Согласно этой договоренности, метрополитен получил за период с 19 марта 2010 года по 28 февраля 2013 года 100 вагонов.

Однако сумма лизинговых платежей с 2009 по 2014 годы за вагоны так и не была выплачена в полном объеме.

Как сообщали Українські Новини, в апреле 2018 года Высший хозяйственный суд обязал Киевский метрополитен выплатить 1,924 млрд гривен, заявленных компанией "Укррослизинг", из долга за поставку 100 вагонов метро в 2009 году на условиях финансового лизинга.