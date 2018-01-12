Павел Фукс купил долг киевского метро в 1,8 млрд

Евгений Головатюк / ЛIГАБiзнесIнформ

Украино-российский бизнесмен Павел Фукс продолжает скупку активов бывшего окружения Виктора Януковича. Очередной добычей предпринимателя стала компания Укррослизинг, которая в начале прошлого года отсудила у Киевского метрополитена 1,96 млрд грн за поставку 100 вагонов в 2010-2013 годах.

С нового года Фукс стал единственным бенефициаром Укррослизинга. 11 января соответствующие изменения были внесены в реестр юридических лиц. Ранее эту компанию СМИ связывали с окружением Виктора Януковича и российским государственным Внешэкономбанком.



Бизнес вагонами

Контракт между Киевским метрополитеном и компанией Укррослизинг был подписан в июле 2009 года (№16-УПР-09). Договор предусматривал поставку 100 новых вагонов для столичной подземки на условиях финансового лизинга.

Спустя несколько месяцев стороны заключили дополнительное соглашение, включив в договор так называемый коэффициент корректировки. Проще говоря, Киевский метрополитен обязался компенсировать Укррослизингу все расходы, связанные с поставкой вагонов в лизинг, в случае если сделка не будет выполнена до конца.

В итоге так и произошло. В 2010-2013 годах Укррослизинг поставил метрополитену 100 вагонов, приобретенных у Крюковского вагоностроительного завода и российских Вагонмаша и Метровагонмаша.

Киевская подземка расплатилась с поставщиком частично: из основной суммы договора в 1,4 млрд грн долг метрополитена составил более 500 млн грн.

В мае 2016 года Укррослизинг пошел в суды и добился взыскания с коммунального предприятия в общей сложности 1,96 млрд грн. Из этой суммы - 774 млн грн основной долг по договору с учетом пени, процентов за пользование предметом лизинга, а также инфляционные начисления. Еще почти 1,2 млрд - результат того самого коэффициента корректировки, включенного в договор уже после его подписания.

Окончательное решение по делу вынес Киевский апелляционный хозяйственный суд 31 января 2017 года. Уже 6 февраля по иску Укррослизинга были выданы судебные приказы о взыскании долга.

Исполнительная служба Министерства юстиции оперативно отреагировала на решения судов. Уже 21 марта 2017 года с Киевского метрополитена принудительно взыскали в пользу Укррослизинга 90,4 млн грн. "Принудительные" платежи продолжались до 1 сентября прошлого года. Всего компании перечислили более 140 млн грн.

Киевский метрополитен пытался оспорить долг перед Укррослизиногом в Высшем хозсуде и Верховном суде, но проиграл спор во всех инстанциях. Подземка добилась списания лишь около 42 млн грн пени.

В итоге, по подсчетам LIGA.net, у подземки остается долг перед компанией Фукса в 1,78 млрд грн (почти $50 млн).

От окружения Януковича к Фуксу

Павел Фукс родился в Харькове и долгое время прожил в России. Там же находится его основной бизнес. В портфеле принадлежащей Фуксу девелоперской компании MosCityGroup более десятка крупных объектов недвижимости в Москве и Московской области. В Украине бизнесмен еще в 2007-2008 гг. безуспешно пытался построить деловой центр Киев-Сити на Рыбальском острове. Проект заморозили в кризис.

За последние пару лет Фукс стал заметным игроком на украинском рынке. По данным LIGA.net и Экономической правды, бизнесмен купил несколько газодобывающих компаний, ранее принадлежавших окружению Эдуарда Ставицкого и Юрия Бойко. Речь идет о пакетах акций в ООО ДВ нефтегазодобывающая компания и ЧАО Девон, ООО Голден Деррик и ПАО Добывающая компания Укрнефтебурение. Также Фукс вел переговоры о покупке столичного БЦ Парус у Вагифа Алиева.

Официально Фукс появился в реестре как конечный владелец Укррослизинга в начале 2018 года. Непосредственный собственник 100% уставного капитала компании не изменился. Единственным учредителем фирмы осталась кипрская Ukrrosleasing Cyprus Limited.

Ранее ее конечным владельцем значился киприот Вракас Стилианос, которого СМИ связывали с российским Внешэкономбанком и влиятельным депутатом времен Януковича Юрием Иванющенко.

Доказать это не сложно. Стилианос числится бенефициаром компании Tornatore Holding ltd, которая владеет компанией Газэнерголизинг. Согласно многочисленным расследованиям СМИ, эта фирма входила в бизнес-группу Иванющенко.

Газэнерголизинг только в 2011 году выиграла государственных угольных тендеров на 3,5 млрд грн. В части из них ее формальным конкурентом выступал тот же Укррослизинг.

Причем здесь ВЭБ? Стилианос также числился конечным владельцем Украинского лизингового фонда. Этой компанией до 2016 года владела Pastorik Investment Ltd, которая официально входила в перечень аффилированных лиц российской ВЭБ-Лизинг, дочке Внешэкономбанка.

Первый иск против Киевского метрополитена на 1,96 млрд грн появился в середине 2016 года. Тогда же в самом Укррослизинге начали происходить изменения. В июле 2016 года директором компании становится малоизвестный Павел Ульянов, сменивший на этой должности Александра Козырева. Последнего также связывали с бизнес-империей Иванющенко.

Весной 2017 года адвокаты Иванющенко распространили заявление, в котором опровергли причастность экс-нардепа к кредитору метрополитена.

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