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НБУ обновил список нарушителей банковских нормативов
16:03 30.05.2018 |
Из 82 платежеспособных банков норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не меньше 10%, на 1 мая нарушали два банка, что меньше, чем месяц назад.
У ВТБ Банка показатель Н2 составил 8,02% (был 8,05%), у Банка Форвард он составил 0% из-за отрицательного регулятивного капитала (-242,61 млн грн). Мегабанк, имевший показатель 8,46%, исправился (10,01%).
Среди 82 платежеспособных банков меньше требуемых 200 млн грн регулятивный капитал (норматив Н1) был у Банка Форвард (-253,07 млн грн; вырос с минус 242,61 млн грн). Тогда как апрельский нарушитель - Аккордбанк - исправился (213,05 млн грн).
Норматив мгновенной ликвидности (Н4), который должен составлять не меньше 20%, вновь выполняли все банки, как и норматив текущей ликвидности (Н5), который должен составлять не меньше 40%.
Норматив краткосрочной ликвидности (Н6), который должен составлять не меньше 60%, нарушал ВТБ Банк (29,96%; месяцем ранее было 30,31%), Укрсоцбанк (45,45%; было 44,71%), Банк Кредит Днепр (57,36%; было 58,66%).
Вновь 15 банков из 82 нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не больше 25%.
Норматив у Банка Форвард составил 1 845 158 374%: такое большое значение объясняется отрицательным регулятивным капиталом банка.
Также норматив Н7 нарушали
ПУМБ (133,64%),
Сбербанк (72,14%),
Первый инвестиционный банк (74,48%),
ВТБ Банк (73,22%),
Аккордбанк (65,08%),
Проминвестбанк (76,22%),
Индустриалбанк (49,32%),
Укрсоцбанк (38,92%),
Банк Кредит Днепр (41,68%),
Альфа-Банк (39,25%),
Мисто Банк (31,11%),
«Пивденный» (33,22%),
Укрэксимбанк (33,99%),
«Львов» (25,71%).
Норматив больших кредитных рисков (Н8; не больше 8-кратного размера регулятивного капитала) нарушал только Банк Форвард (91 029 711 452%).
Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; не больше 25%) нарушали 18 банков:
Банк Форвард (2 782 306%),
Мегабанк (377,4%),
Банк инвестиций и сбережений (232,49%),
Мисто Банк (195,36%),
Первый инвестиционный банк (175,53%),
ПУМБ (133,64%),
Асвио Банк (118,22%),
Юнекс Банк (109,09%),
Вернум Банк (91,75%),
Европромбанк (63,01%),
банк «Клиринговый дом» (73,77%),
Аккордбанк (72,04%),
Поликомбанк (66,1%),
Международный инвестиционный банк (46,09%),
банк «Украинский капитал» (51,43%),
Коминвестбанк (37,93%),
«Пивденный» (36,34%),
Полтава-банк (28,35%).
Перестал нарушать этот норматив Айбокс Банк.
Норматив инвестирования в ценные бумаги (Н11; не больше 15%) нарушал банк «Аркада» (20,03%), тогда как на 1 апреля его никто не нарушал. Норматив общей суммы инвестирования (Н12; не больше 60%) никто из банков не нарушал.
Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1; не больше 1%) нарушают 8 банков:
Банк Форвард (10 035 345%),
ПриватБанк (135,41%),
Проминвестбанк (195,27%),
Банк Кредит Днепр(94,75%),
Альфа-Банк (57,47%),
Индустриалбанк (9,34%).
Стали нарушать этот норматив Ощадбанк (5,47%) и БМ Банк (7,81%), а перестал - Мотор-Банк (0,22%).
Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2; не больше 10%) нарушают 5 банков:
Банк Форвард (246 050 140%),
Ощадбанк (175,55%),
ВТБ Банк (159,24%),
ПриватБанк (12,4%),
Укрэксимбанк (12,77%).
Таким образом Банк Форвард нарушал наибольшее количество норвативов (7), в топ-3 также вошли ВТБ Банк (4) и Банк Кредит Днепр (3).
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