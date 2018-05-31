НБУ обновил список нарушителей банковских нормативов

Из 82 платежеспособных банков норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не меньше 10%, на 1 мая нарушали два банка, что меньше, чем месяц назад.

У ВТБ Банка показатель Н2 составил 8,02% (был 8,05%), у Банка Форвард он составил 0% из-за отрицательного регулятивного капитала (-242,61 млн грн). Мегабанк, имевший показатель 8,46%, исправился (10,01%).

Среди 82 платежеспособных банков меньше требуемых 200 млн грн регулятивный капитал (норматив Н1) был у Банка Форвард (-253,07 млн грн; вырос с минус 242,61 млн грн). Тогда как апрельский нарушитель - Аккордбанк - исправился (213,05 млн грн).

Норматив мгновенной ликвидности (Н4), который должен составлять не меньше 20%, вновь выполняли все банки, как и норматив текущей ликвидности (Н5), который должен составлять не меньше 40%.

Норматив краткосрочной ликвидности (Н6), который должен составлять не меньше 60%, нарушал ВТБ Банк (29,96%; месяцем ранее было 30,31%), Укрсоцбанк (45,45%; было 44,71%), Банк Кредит Днепр (57,36%; было 58,66%).

Вновь 15 банков из 82 нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не больше 25%.

Норматив у Банка Форвард составил 1 845 158 374%: такое большое значение объясняется отрицательным регулятивным капиталом банка.

Также норматив Н7 нарушали

ПУМБ (133,64%),

Сбербанк (72,14%),

Первый инвестиционный банк (74,48%),

ВТБ Банк (73,22%),

Аккордбанк (65,08%),

Проминвестбанк (76,22%),

Индустриалбанк (49,32%),

Укрсоцбанк (38,92%),

Банк Кредит Днепр (41,68%),

Альфа-Банк (39,25%),

Мисто Банк (31,11%),

«Пивденный» (33,22%),

Укрэксимбанк (33,99%),

«Львов» (25,71%).

Норматив больших кредитных рисков (Н8; не больше 8-кратного размера регулятивного капитала) нарушал только Банк Форвард (91 029 711 452%).

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; не больше 25%) нарушали 18 банков:

Банк Форвард (2 782 306%),

Мегабанк (377,4%),

Банк инвестиций и сбережений (232,49%),

Мисто Банк (195,36%),

Первый инвестиционный банк (175,53%),

ПУМБ (133,64%),

Асвио Банк (118,22%),

Юнекс Банк (109,09%),

Вернум Банк (91,75%),

Европромбанк (63,01%),

банк «Клиринговый дом» (73,77%),

Аккордбанк (72,04%),

Поликомбанк (66,1%),

Международный инвестиционный банк (46,09%),

банк «Украинский капитал» (51,43%),

Коминвестбанк (37,93%),

«Пивденный» (36,34%),

Полтава-банк (28,35%).

Перестал нарушать этот норматив Айбокс Банк.

Норматив инвестирования в ценные бумаги (Н11; не больше 15%) нарушал банк «Аркада» (20,03%), тогда как на 1 апреля его никто не нарушал. Норматив общей суммы инвестирования (Н12; не больше 60%) никто из банков не нарушал.

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1; не больше 1%) нарушают 8 банков:

Банк Форвард (10 035 345%),

ПриватБанк (135,41%),

Проминвестбанк (195,27%),

Банк Кредит Днепр(94,75%),

Альфа-Банк (57,47%),

Индустриалбанк (9,34%).

Стали нарушать этот норматив Ощадбанк (5,47%) и БМ Банк (7,81%), а перестал - Мотор-Банк (0,22%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2; не больше 10%) нарушают 5 банков:

Банк Форвард (246 050 140%),

Ощадбанк (175,55%),

ВТБ Банк (159,24%),

ПриватБанк (12,4%),

Укрэксимбанк (12,77%).





Таким образом Банк Форвард нарушал наибольшее количество норвативов (7), в топ-3 также вошли ВТБ Банк (4) и Банк Кредит Днепр (3).