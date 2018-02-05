Крупнейшими получателями возмещения НДС в январе-2018 стали Кернел, Азовсталь и Каргилл

Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в январе 2018 года, третий месяц подряд остается экспортер масла и агропродукции "Кернел Трейд" - 931,5 млн грн, тогда как в декабре эта сумма составила 732,5 млн грн, сообщила Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ).

Согласно ее данным, в тройке лидеров также металлургический комбинат "Азовсталь" из группы "Метинвест" - 768,9 млн грн (381,5 млн грн) и "АО Каргилл" - 652,2 млн грн (в декабре возмещение отсутствовало).

Замыкает пятерку крупнейших получателей возмещения НДС в январе "ArcelorMittal Кривой Рог" - 584 млн грн (659,4 млн грн) и Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им.Ильича (группа "Метинвест") - 565,4 млн грн (656,42 млн грн).

Вторую пятерку сформировали также аффилированная с "Метинвестом" "Запорожсталь" - 498,7 млн грн (407 млн грн), агроэкспортер "АДМ Трейдинг Украина" - 443,9 млн грн. (477,041 млн грн), Днепровский коксохимический завод - 405,7 млн грн (в декабре возмещение отсутствовало), агроэкспортеры "Нибулон" - 377,6 млн грн (388,5 млн грн) и "Сантрейд" - 367,6 млн грн (в декабре возмещение отсутствовало).

Открывают вторую десятку получателей возмещения НДС в январе Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) - 314,9 млн грн (148,7 млн грн), Полтавский ГОК - 215,2 млн грн (138,8 млн грн), "Мотор Сич" - 176,2 млн грн и "Сателлит" (в декабре возмещение эти предприятиям отсутствовало), а также Никопольский завод ферросплавов - 165 млн грн (112,3 млн грн).

Больше 100 млн грн за минувший месяц также получили "Кофко Агри Ресорсиз Украина" - 164,2 млн грн (162,8 млн грн), "Гленкор Агрикалчер Украина" - 163,1 млн грн (в декабре возмещение отсутствовало), Николаевский глиноземный завод - 120,2 млн грн (126,4 млн грн), Центральный ГОК (группа "Метинвест") - 105,1 млн грн (92,8 млн грн) и еще один агроэкспортер "Ди энд Эй Эволюшн" - 102,1 млн грн (75,5 млн грн).

В целом в январе возмещение НДС выросло на 0,67 млрд грн, или на 5,9% - до 12,01 млрд грн.

Как сообщалось, возмещение НДС в Украине в 2017 году выросло на 32% - до 120,06 млрд грн.