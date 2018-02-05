Финансовые новости
- |
- 05.02.18
- |
- 14:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Крупнейшими получателями возмещения НДС в январе-2018 стали Кернел, Азовсталь и Каргилл
11:38 05.02.2018 |
Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в январе 2018 года, третий месяц подряд остается экспортер масла и агропродукции "Кернел Трейд" - 931,5 млн грн, тогда как в декабре эта сумма составила 732,5 млн грн, сообщила Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ).
Согласно ее данным, в тройке лидеров также металлургический комбинат "Азовсталь" из группы "Метинвест" - 768,9 млн грн (381,5 млн грн) и "АО Каргилл" - 652,2 млн грн (в декабре возмещение отсутствовало).
Замыкает пятерку крупнейших получателей возмещения НДС в январе "ArcelorMittal Кривой Рог" - 584 млн грн (659,4 млн грн) и Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им.Ильича (группа "Метинвест") - 565,4 млн грн (656,42 млн грн).
Вторую пятерку сформировали также аффилированная с "Метинвестом" "Запорожсталь" - 498,7 млн грн (407 млн грн), агроэкспортер "АДМ Трейдинг Украина" - 443,9 млн грн. (477,041 млн грн), Днепровский коксохимический завод - 405,7 млн грн (в декабре возмещение отсутствовало), агроэкспортеры "Нибулон" - 377,6 млн грн (388,5 млн грн) и "Сантрейд" - 367,6 млн грн (в декабре возмещение отсутствовало).
Открывают вторую десятку получателей возмещения НДС в январе Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) - 314,9 млн грн (148,7 млн грн), Полтавский ГОК - 215,2 млн грн (138,8 млн грн), "Мотор Сич" - 176,2 млн грн и "Сателлит" (в декабре возмещение эти предприятиям отсутствовало), а также Никопольский завод ферросплавов - 165 млн грн (112,3 млн грн).
Больше 100 млн грн за минувший месяц также получили "Кофко Агри Ресорсиз Украина" - 164,2 млн грн (162,8 млн грн), "Гленкор Агрикалчер Украина" - 163,1 млн грн (в декабре возмещение отсутствовало), Николаевский глиноземный завод - 120,2 млн грн (126,4 млн грн), Центральный ГОК (группа "Метинвест") - 105,1 млн грн (92,8 млн грн) и еще один агроэкспортер "Ди энд Эй Эволюшн" - 102,1 млн грн (75,5 млн грн).
В целом в январе возмещение НДС выросло на 0,67 млрд грн, или на 5,9% - до 12,01 млрд грн.
Как сообщалось, возмещение НДС в Украине в 2017 году выросло на 32% - до 120,06 млрд грн.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В 2017 г. автогаз вышел победителем из схватки с бензином
ТОП-НОВОСТИ
|Чем новая ядерная доктрина США угрожает России
|Мощная раскачка, которую финансисты 2 февраля провели на межбанке, не вылилась в подорожание доллара
|Ползучее наступление: Что стоит за освобождением Катериновки
|Сколько Злочевскому стоило отбелиться на Западе и в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евроцемент-Украина в 2017г. увеличил производство в 1,9 раза
|Крупнейшими получателями возмещения НДС в январе-2018 стали Кернел, Азовсталь и Каргилл
|Киевэнерго в 2017г увеличило производство э/э на 4,1%
|Компания NPBFX проводит акцию Cashback
|Шосткинский казенный завод Импульс в 2017г увеличил чистый доход на 48,7%
"Именно на "Импульсе" изготавливаются совместно с ГП "ГККБ" "Луч" специальные изделия для обеспечения функционирования дальнобойного высокоточного вооружения "Ольха", в том числе - для корректировки на начальном этапе полета", - отмечают в госконцерне.
|"Укртранснафта" и Кременчугский НПЗ заключили мировое соглашение по хранимой технологической нефти
Документ также учитывает зачисление встречных требований между сторонами, возникшим по другим вопросам, на 193,6 млн грн. Таким образом, конечная сумма, которую "Укртранснафта" должна выплатить Кременчугскому НПЗ до 31 марта текущего года составляет 519 млн грн.
|Метинвест в 2017 году сократил производство стали на 9% и окатышей на 7% и увеличил выпуск кокса на 10%
Это интересно
|Land Rover выпустит защищённый смартфон Explore на все случаи жизни
|Verizon присоединился к AT&T в отказе от продаж смартфонов Huawei
|Альянс Renault, Nissan и Mitsubishi стал крупнейшим автопроизводителем в мире
|Harley-Davidson подтвердил выпуск электрического мотоцикла
|American Express приобрела виртуального помощника для путешественников Mezi
|Показаны болиды Формулы-Е нового поколения
|Хакеры попытались продать похищенную с биржи Coincheck криптовалюту на шести криптобиржах