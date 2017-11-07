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Крупнейшим получателем возмещения НДС в октябре 2017г второй месяц подряд остается ММК им. Ильича
13:22 06.11.2017 |
Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в октябре остался возглавлявший список в сентябре Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича (группа "Метинвест") - 619,215 млн грн против 586,18 млн грн в сентябре, сообщила Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ).
Согласно данным ГКСУ, первая пятерка получателей НДС в октябре несколько изменилась. На втором месте по получению НДС - "АДМ Трейдинг Украина" с 599,691 млн грн, вошедший в первую десятку получателей в сентябре с показателем 456,158 млн. В первую пятерку также вошли аргоэкспортеры "Гленкор Агрикалчер Украина" - 594,583 млн грн, ООО "Нибулон" - 548,463 млн грн (558,565 млн грн), а также меткомбинат "Азовсталь" (группа "Метинвест") - 441,167 млн грн (498,577 млн грн).
Десятку крупнейших получателей данного налога составили меткомбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" - 439,383 млн грн (563,594 млн грн), АО "Каргилл" - 333,291 млн грн (246,101 млн грн), "Сантрейд" - 301,347 млн грн (262,226 млн грн). Замыкают десятку аффилированная с "Метинвестом" "Запорожсталь" - 238,151 млн грн (232,353 млн грн) и "Кофко агри ресорсиз Украина" с показателем 227,064 млн грн против 191,205 млн грн в сентябре
Вторую десятку крупнейших получателей возмещения НДС открывает Никопольский завод ферросплавов - 207 млн грн против 128,102 млн грн в сентябре. Сохранил свои позиции во второй десятке с сентября и "ЛДК Украина" - 203,408 млн грн (164,963 млн грн). За ней следует "Виндкрафт Таврия" (группа компаний "Виндкрафт") - 175,468 млн грн, в сентябре не значившаяся в списке получателей возмещения данного налога. Закрывают третью пятерку Полтавский ГОК - 144,786 млн грн (163,841 млн грн) и "Евраз ДМЗ" - 140,3 млн грн (130,109 млн грн)
В двадцатку крупнейших получателей возмещения налога на добавленную стоимость также попали, "Мироновский хлебопродукт" - 110 млн грн (300 млн грн), "МГЗ" - 109,999 млн грн (107,085 млн грн), "Мотор Сич" - 86,401 млн грн (92,089 млн грн), Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК) - 78,991 млн грн (98,469 млн грн), Еристовский горно-обогатительный комбинат - 67,334 млн грн (106,704 млн грн).
Более 60 млн грн возмещения НДС получили еще пять компаний: торговое подразделение американского кооператива "CHS Украина" - 67,238 млн грн, не получавшее возмещение указанного налога в сентябре, "Мрия трейдинг" - 65,08 млн грн, "ПФК" - 63,473 млн грн, "Сентравис продакшн юкрейн" - 61,55 млн грн. В этом ряду также запущенный в июне после пятилетнего простоя "Карпатнафтохим" с показателем 60,554 млн грн. Компания в августе получила 121,3 млн грн возмещения НДС, однако в сентябре отсутствовала в списке получателей.
В целом в октябре показатель возмещения НДС вырос до 9,729 млрд грн по сравнении с 9,694 млрд грн в сентябре - разница составляет 0,38%.
Как сообщалось, по итогам 10 месяцев 2017 года в счет возмещения НДС было выплачено 97,299 млрд грн, что на 34,5% превысило показатели 10 месяцев 2016 года.
Согласно данным Государственной фискальной службы, возмещение НДС в 2016 году составило 94,3 млрд грн, что на 37,9% выше показателя 2015 года и на 87,8% больше, чем в 2014 году.
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