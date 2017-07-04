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Крупнейшими получателями возмещения НДС в июне стали "Кернел" и меткомбинаты "Метинвеста"
07:49 04.07.2017 |
Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в июне 2017 года вновь стал агроэкспортер "Кернел-Трейд" - 711,1 млрд грн (в мае - 689,4 млн грн), сообщила Государственная казначейская служба в понедельник.
Согласно ее данным, в тройку лидеров в минувшем месяце также вошли два металлургических комбината "Метинвеста": "Азовсталь" - 604,2 млн грн (632,8 млн грн) и ММК им.Ильича - 505,9 млн грн (303,2 млн грн).
Следом идет еще одно афилированное с "Метинвестом" предприятие - "Запорожсталь" - 272,1 млн грн (366,3 млн грн), а замыкает пятерку Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) - 244,6 млн грн (194,8 млн грн).
Согласно данным Госказначейства, далее с небольшим отрывом идут сразу четыре агроэкспортера: МХП - 240 млн грн (100 млн грн), АО "Каргилл" - 226,6 млн грн (282,2 млн грн), "АДМ Трейдинг Украина" - 215,7 млн грн (279,3 млн грн) и "Нибулон" - 206,6 млн грн (351,4 млн грн).
Замыкает десятку крупнейших получателей возмещения НДС минувшего месяца Полтавский горно-обогатительный комбинат - 141,4 млн грн (170,7 млн грн).
Третью пятерку открывает представитель металлургии "Евраз ДМЗ" - 127,3 млн грн (108,2 млн грн), за которым следует агроэкспортер "Цукорагропром" - 127,1 млн грн и дистрибутор Mitsubishi в Украине "Эм Эм Си Украина" - 114 млн грн (в мае возмещение им отсутствовало).
Замыкают эту пятерку Авдеевский коксохим - 99,8 млн грн (35,7 млн грн) и "Катеринопольский элеватор" - 96,7 млн грн (в мае возмещение отсутствовало).
Больше 80 млн грн возмещения в июне получили еще шесть компаний: "Дельта Вилмар СНГ" - 91,8 млн грн (102,7 млн грн), "Имперово Фудз" - 90,8 млн грн (38,7 млн грн), "Евраз Сухая балка" - 89 млн грн (64,3 млн грн), Южный ГОК - 88 млн грн (117,1 млн грн), "Кофко Агри Ресорсиз Украина" - 88 млн грн (125,9 млн грн) и "Олсидз Блэк Си" - 84,9 млн грн (187,9 млн грн).
В целом в июне возмещение НДС составило 9,1 млрд грн, что на 7,7% меньше показателя мая этого года и частично вызвано отсутствием в списке "ArcelorMittal Кривой Рог" - одного из крупнейших получателей возмещения НДС, в частности, в мае получившего 543,7 млн грн.
Как сообщалось, в целом по итогам первого полугодия в счет возмещения НДС было выплачено 56,98 млрд грн, что на 57,7% превысило показатели шести месяцев прошлого года.
Согласно данным Государственной фискальной службы, возмещение НДС в Украине в 2016 году составило 94,3 млрд грн, что на 37,9% больше, чем в 2015 году и на 87,8% больше, чем в 2014 году.
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