Пятерка крупнейших банков Украины в I кв.-2017 укрепила лидерство по активам

Согласно данным Нацбанка о деятельности коммерческих банков в январе-марте с учетом корректирующих проводок, обнародованном на его сайте, наибольших успехов в наращивании активов добился Укргазбанк – 18,2%, до 63,732 млрд грн, в результате чего банк обогнал по объемам активов Райффайзен Банк Аваль (57,684 млрд грн, прирост 3%).
ПриватБанк увеличил активы на 8,5%, до 237,252 млрд грн, Ощадбанк – на 7,4%, до 226,906 млрд грн и Укрэксимбанк – на 3,3%, до 165,645 млрд грн.
В целом доля госбанков по объемам активов возросла до 56,5% с 51,4% к концу 2016 года.
В рейтинге по объемам активов заметно продвинулись Первый украинский международный банк (ПУМБ) и ТАСкомбанк (оба Киев). Оба банка поднялись на две ступени, при том, что ПУМБ сократил активы на 2,1% - до 43,628 млрд. ТАСкомбанк увеличил активы на 13,5% - до 9,224 млрд грн.
Негативным результатом отличился Проминвестбанк (ПИБ, Киев), сокративший активы на 25,4% - до 25,606 млрд грн, в результате чего банк опустился на две ступени рейтинге по объемам активов.
Другие банки с российским государственным капиталом, входящие в первую двадцатку, также показали отрицательный результат: Сбербанк сократил активы на 11,2% - до 42,873 млрд грн, ВТБ Банк (оба Киев) – на 17,2%, до 17,095 млрд грн и ВиЭс Банк (Львов) – на 7,9%, до 3,602 млрд грн. Сбербанк и ВТБ Банк опустились на одну ступень в рейтинге по объемам активов, тогда как ВиЭс Банк поднялся на одну ступень за счет выбытия Диамантбанка.
Первая 20-ка крупнейших в Украине банков по объемам активов:
|№
|Банк
|Всего активов, млрд грн
|Изм, %
|1
|ПАО КБ "ПРИВАТБАНК"
|237,25
|8,5
|2
|АО "ОЩАДБАНК"
|226,91
|7,4
|3
|АО "Укрэксимбанк"
|165,64
|3,3
|4
|АБ "УКРГАЗБАНК"
|63,73
|18,2
|5
|АО "Райффайзен Банк Аваль"
|57,68
|3,0
|6
|ПАО "ПУМБ"
|43,63
|-2,1
|7
|ПАО "СБЕРБАНК"
|42,87
|-11,2
|8
|АО "УкрСиббанк"
|41,69
|-8,1
|9
|ПАО "АЛЬФА-БАНК"
|40,22
|3,2
|10
|ПАО "УКРСОЦБАНК"
|35,20
|-5,1
|11
|ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК"
|30,94
|3,5
|12
|АО "ОТП БАНК"
|26,44
|6,5
|13
|ПАО "Проминвестбанк"
|25,61
|-22,9
|14
|АБ"Пивденний"
|20,23
|-2,2
|15
|ПАО "СИТИБАНК"
|19,63
|0,9
|16
|ПАО "ВТБ БАНК"
|17,09
|-14,8
|17
|ПАО "ИНГ Банк Украина"
|14,44
|-16,8
|18
|АО "ПРОКРЕДИТ БАНК"
|11,86
|-2,1
|19
|ПАО "КРЕДОБАНК"
|11,17
|1,5
|20
|АО "ТАСКОМБАНК"
|9,22
|13,5
Источник: НБУ