Пятерка крупнейших банков Украины в I кв.-2017 укрепила лидерство по активам

ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и Райффайзен банк Аваль (все - Киев) в январе-марте 2017 года нарастили свои активы на 3-18,2% и укрепили свое лидерство на рынке, в результате чего их суммарная доля на рынке по этому показателю возросла до 61,2% с 55,9%.

Согласно данным Нацбанка о деятельности коммерческих банков в январе-марте с учетом корректирующих проводок, обнародованном на его сайте, наибольших успехов в наращивании активов добился Укргазбанк – 18,2%, до 63,732 млрд грн, в результате чего банк обогнал по объемам активов Райффайзен Банк Аваль (57,684 млрд грн, прирост 3%).

ПриватБанк увеличил активы на 8,5%, до 237,252 млрд грн, Ощадбанк – на 7,4%, до 226,906 млрд грн и Укрэксимбанк – на 3,3%, до 165,645 млрд грн.

В целом доля госбанков по объемам активов возросла до 56,5% с 51,4% к концу 2016 года.

В рейтинге по объемам активов заметно продвинулись Первый украинский международный банк (ПУМБ) и ТАСкомбанк (оба Киев). Оба банка поднялись на две ступени, при том, что ПУМБ сократил активы на 2,1% - до 43,628 млрд. ТАСкомбанк увеличил активы на 13,5% - до 9,224 млрд грн.

Негативным результатом отличился Проминвестбанк (ПИБ, Киев), сокративший активы на 25,4% - до 25,606 млрд грн, в результате чего банк опустился на две ступени рейтинге по объемам активов.

Другие банки с российским государственным капиталом, входящие в первую двадцатку, также показали отрицательный результат: Сбербанк сократил активы на 11,2% - до 42,873 млрд грн, ВТБ Банк (оба Киев) – на 17,2%, до 17,095 млрд грн и ВиЭс Банк (Львов) – на 7,9%, до 3,602 млрд грн. Сбербанк и ВТБ Банк опустились на одну ступень в рейтинге по объемам активов, тогда как ВиЭс Банк поднялся на одну ступень за счет выбытия Диамантбанка.



Первая 20-ка крупнейших в Украине банков по объемам активов:

Источник: НБУ