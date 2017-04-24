Долговая рокировка. Зачем МХП выпускает новые еврооблигации

Компания Юрия Косюка Мироновский хлебопродукт заявила о намерении провести встречи с инвесторами в связи с будущим размещением нового выпуска еврооблигаций на 6-7 лет. Наряду с этим МХП намерена выкупить существующие бонды на общую сумму до $350 млн. Их общая основная сумма - $750 млн cо ставкой доходности 8,25% и сроком погашения в 2020 году. Такое сообщение опубликовано на сайте Лондонской фондовой биржи, где котируются акции МХП.

Позже в тот же день Fitch Ratings присвоило запланированным бондам MХП рейтинг B-, что соответствует рейтингу существующих еврооблигаций MХП и суверенному рейтингу Украины.

LIGA.net выясняла, сможет ли МХП реструктурировать текущие займы и привлечь деньги под новые бумаги.

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ. МХП - крупнейший в Украине производитель курятины. Чистая прибыль МХП за 2016 год - $69 млн против чистого убытка $113 млн в 2015-м. Выручка выросла на 7% - до $1,135 млрд. Чистый долг компании на конец 2016 года - $1,08 млрд против $1,22 млрд в 2015-м. Соотношение чистого долга к EBITDA - 2,6 против 2,8 в 2015 году.

Большая стройка

Подать заявки на выкуп еврооблигаций, согласно биржевому сообщению, можно будет до 03:00 утра (по нью-йоркскому времени) 27 апреля 2017 года. За $1000 номинальной стоимости еврооблигаций можно будет получить $1027,5 (без накопленных процентов).

Инвесторы, которые желают вложиться в новые евробонды, могут сделать это до полуночи (по нью-йоркскому времени) 15 мая. Результаты выкупа будут объявлены 16 мая. Совместными дилер-менеджерами сделки выступают J.P. Morgan Securities plc и ING Bank N.V., London Branch.

В биржевом сообщении компании не говорится, с какой целью она проводит реструктуризацию существующих облигаций и выпускает новые. В интервью LIGA.net владелец компании Юрий Косюк сообщил, что в 2017 году МХП запланировал $200-250 млн инвестиций в строительство второй очереди Винницкого птицекомплекса, в том числе заемных средств.

Сейчас МХП строит первую из двух производственных линий упомянутой Косюком второй очереди Винницкого комплекса. "Общий CAPEX на строительство обеих производственных линий ранее озвучивался на уровне $350 млн", - говорит аналитик инвесткомпании Dragon Capital Наталья Шпигоцкая. Запуск первой линии на 130 000 т ожидается в 2018 году, второй - после 2020 года и потребует существенных вложений. "Если часть из существующих $750 млн облигаций с погашением в 2020 году будет рефинансирована за счет нового выпуска облигаций с более дальней датой погашения, то компания сможет сконцентрироваться на текущих инвестиционных проектах", - полагает Шпигоцкая.

По проторенной дорожке

МХП - вторая за последние несколько лет компания, решившая выйти на рынок долгового капитала. В январе после длительного перерыва Кернел Андрея Веревского разместил пятилетние еврооблигации на $500 млн. До этого украинские агрокомпании занимались лишь реструктуризацией текущих обязательств перед держателями бондов. Доверие иностранных кредиторов к украинским агрокомпаниям здорово подорвали истории с дефолтами Агротона Юрия Журавлева, Укрлендфарминга Олега Бахматюка и агрохолдинга Мрия.

Холдинг Косюка не первый раз проводит одновременную реструктуризацию и выпуск новых бумаг. Аналогичная операция состоялась в 2013 году, когда компания выпускала еврооблигации на $750 млн, отмечает глава аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital Дмитрий Чурин. "Четыре года назад МХП с помощью такого обмена смог погасить 60% облигаций со сроком выплаты в 2015 году. Оставшийся объем выпуска в размере $234 млн был вовремя погашен в апреле 2015-го", - напоминает он. Чурин предполагает, что МХП и сейчас планирует провести аналогичную сделку с существующими держателями облигаций компаний, что позволит растянуть сроки погашения. Ведь отношение инвесторов к МХП достаточно лояльное.

Как рынок отреагировал на сообщение компании? Новость о выпуске новых евробондов МХП была ожидаемой, говорит аналитик Concorde Capital Игорь Жолонковский. "Погашение существующих еврооблигаций можно было проводить только посредством рефинансирования", - поясняет он. Соглашается с ним и Наталья Шпигоцкая из Dragon Capital. "Для МХП частичный выкуп существующих облигаций и выпуск новых с более дальней датой погашения позволят улучшить debt maturity profile (заявленный срок погашения долга. - Ред.)", - говорит она.

Налицо простая математика: доходность к погашению еврооблигаций компании сейчас составляет около 7,5%, притом что купон по данным бумагам 8,25%. Если МХП удастся разместить новый выпуск с доходностью ниже 8,25%, компания не только улучшит себе график погашения долга, но и сэкономит на его обслуживании.

К тому же МХП помимо имеющихся кредиторов сможет привлечь новых, ведь размещение новых бумаг будет проведено на открытом рынке, говорит аналитик Adamant Capital Инна Звягинцева. На фоне восстановления экономики сроки погашения долговых обязательств МХП с учетом новых бондов выглядят неплохо, считает Жолонковский. Компания увеличила свою долю экспорта мяса птицы в первом квартале 2017 года до 40% с 27% годом ранее и продолжает расширять свои экспортные операции, следует из последнего отчета об операционной деятельности МХП.

Неплохие перспективы

Украинский бизнес считает, что экономика страны прошла дно и начинает восстанавливаться. "Я думаю, что рост будет, но не стремительный. Я верю, что мы отбились от дна, но взрывного роста ждать не стоит", - говорит Косюк. Похожего мнения придерживается и владелец Астарты Виктор Иванчик. "Я надеюсь, что лед тронулся. Мы чувствуем это по активности банкиров, стратегических игроков сектора. Очень важно, что это уже не просто ситуативные краткосрочные инвесторы, а серьезные глобальные компании из Азии, Северной Америки, ЕС", - сказал он в интервью LIGA.net. Рассчитывает на стабильность и владелец Укрлендфарминга Олег Бахматюк. "Я не думаю, что доллар будет существенно девальвировать, где-то в нынешнем коридоре и будет варьировать курс. Просто нет предпосылок", - говорит он.

Инна Звягинцева допускает, что МХП решил воспользоваться возобновлением интереса к украинским бумагам. "Пример Кернела показал, что спрос на бумаги есть. И компания уже думает о новом выпуске", - рассказывает она.

Окно возможностей открылось не для всех. Не секрет, что круг украинских компаний, которые могут претендовать на привлечение евробондов, достаточно ограничен. Размещать бумаги могут только крупные заемщики, которые смогли добросовестно обслуживать долги во время кризиса. Примеров немного. В 2013 году на рынок долгового капитала выходили Укрлендфарминг, Укрзалізныця, ДТЭК, Мрия, Укрэксимбанк, МХП, Ощадбанк, ПриватБанк, срок погашения их бумаг должен был наступить в 2018 году. Большинство из них или уже договорились или находятся в процессе переговоров о реструктуризации.

До размещения суверенных бумаг, о планах выпустить которые заявляло ранее Министерство финансов, не стоит ожидать выпуска бондов госкомпаниями, считает Дмитрий Чурин. "В теории можно в будущем прогнозировать размещение еврооблигаций НАК Нафтогаз либо облигаций Укргаздобычи, если наконец пройдет разделение компании, как этого требуют нормы ЕС", - отмечает он. Ожидаемым также, по его словам, является выход Ferrexpo с предложением новых еврооблигаций для рефинансирования существующих выпусков, срок погашения которых наступает в 2019 году.

