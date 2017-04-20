Украинские банки отказываются обслуживать клиентов на основании ID-карты - пластикового удостоверения личности нового образца, которое заменяет собой паспорт.

Госмиграционная служба, курирующая выпуск ID-карт, на основании жалоб граждан составила список самых консервативных банков. И попросила НБУ как-то повлиять на них.

«В ГМС поступает большое количество обращений по поводу отказа со стороны сотрудников банков обслуживать клиентов с ID-картами. Речь, в том числе, идет о выдаче потребительских кредитов, в частности, в торговых сетях бытовой техники. В то же время, предъявление паспорта «в форме книжечки» к подобным проблемам не приводит» - говорится в письме Госмиграционной службы заместителю главы НБУ Якову Смолию.

По данным ГМС, наиболее часто жалобы по поводу ID-карт поступают на ОТП Банк, Идея Банк, банк ПУМБ и Альфа-Банк.

В ответ на это Нацбанк от лица Смолия разослал по финучреждениям и профильным объединениям отдельное письмо. В нем регулятор с пометкой «об организации кассовой работы» еще раз объяснил финучреждениям, что с 10 февраля этого года ID-карту необходимо считать полноценным аналогом классического паспорта гражданина Украины.

Письмо получили все украинские банки, а также банковские ассоциации НАБУ, АУБ и «Украинский кредитно-банковский союз». Экземпляр документа также находится в распоряжении редакции «Минфина».

Это не первое письмо по теме ID-карт от НБУ к финучреждениям. Аналогичные разъяснения регулятор разослал 23 февраля. Сейчас Нацбанк открыто призвал банки более тщательно проработать этот вопрос на местах и ознакомить с новыми правилами рядовых сотрудников.

«Во избежание негативных последствий и недоразумений при работе с клиентами, НБУ считает необходимым для банков принять соответствующие меры по ознакомлению сотрудников с изменениями законодательства. В частности, это касается использования клиентами ID-карты, которая является полноценным паспортом гражданина Украины» - говорится в письме регулятора.