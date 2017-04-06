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Крупнейшими получателями возмещения НДС в марте-2017 стали "Кернел" и меткомбинаты ДМК и АМКР
17:06 05.04.2017 |
Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в марте 2017 года, как и в два предыдущих месяца, стал агроэкспортер "Кернел-Трейд" - 1,335 млрд грн (за два первых месяца года - 2,194 млрд грн), сообщила Государственная казначейская служба.
Согласно ее данным, следом идут входящий в корпорацию ИСД Днепровский меткомбинат - 647,8 млн грн (в январе-феврале возмещение отсутствовало) и "ArcelorMittal Кривой Рог" - 637,54 млн грн (676,9 млн грн).
Следующие четыре места также занимают представители горно-металлургического комплекса: "Запорожсталь" - 494,7 млн грн (245,2 млн грн), "Азовсталь" - 469,5 млн грн (856,3 млн грн), Полтавский ГОК - 426,8 млн грн (188,3 млн грн) и Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича - 408 млн грн (895,2 млн грн).
Замыкают десятку крупнейший получателей НДС в марте три Сателлит - 330,5 млн грн, "Луи Дрейфус компании Украина" - 271,4 млн грн (в январе-феврале возмещение отсутствовало), "Сантрейд" - 188,7 млн грн (677 млн грн).
В третьей пятерке также представители ГМК и АПК: "Никопольский завод ферросплавов" - 143 млн грн (141,4 млн грн), "Нибулон" - 118,2 млн грн (756,9 млн грн), "Евраз ДМЗ" - 108,1 млн грн (731,1 млн грн), "Николаевский глиноземный завод" - 105,7 млн грн (178,2 млн грн) и "АДМ Трейдинг Украина" - 96,7 млн грн (504 млн грн).
В двадцатку крупнейших получателей возмещения НДС в минувшем месяце вошли также "Энгельхарт СТП (Украина)" - 92 млн грн (128,5 млн грн), "Мотор Сич" - 89,7 млн грн (33,5 млн грн), "Украинские аграрные инвестиции" - 84,8 млн грн (отсутствовало), "Сентравис Продакшн Юкрейн" - 82,2 млн грн (24,7 млн грнр) и "Евраз Сухая балка" - 73,2 млн грн (47,6 млн грн).
Больше 50 млн грн возмещения получили еще 8 компаний: "Монделис Украина" - 72,6 млн грн, Центральный ГОК - 68 млн грн, "Дельта Вилмар СНГ" - 64 млн грн, "Интерпайп НТЗ" - 57,4 млн грн, "Олсидз Блек Си" - 55,6 млн грн, "Винницкий комбинат хлебопродуктов" - 54 млн грн, "Ди энд Эй Эволюшн" - 52 млн грн и "Торговый дом Майола" - 51,6 млн грн.
В целом в марте возмещение НДС составило 9,92 млрд грн, что на 58,6% больше показателя марта прошлого года.
Как сообщалось, по итогам двух месяцев этого года в счет возмещения НДС было выплачено 17,01 млрд грн, что на 6,6% превысило показатели двух месяцев прошлого года. При этом в январе возмещение составило всего 0,03 млрд грн, а вся сумма была выплачена несколькими траншами в начале и в конце февраля.
В декабре минувшего года возмещение НДС подскочило до рекордных 15,96 млрд грн после падения до 6,11 млрд грн в ноябре.
Всего по данным Государственной фискальной службы, возмещение НДС в Украине в 2016 году составило 94,3 млрд грн, что на 37,9% больше, чем в 2015 году и на 87,8% больше, чем в 2014 году.
В то же время Национальный банк Украины указывал, что после снижения выплат в ноябре задолженность по возмещению этого налога выросла почти до 19 млрд грн.
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