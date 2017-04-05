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ТАСкомбанк сменил Прокредит Банк в списке участников валютных интервенций НБУ с запросом лучшего курса
11:12 05.04.2017 |
Национальный банк Украины обновил список банков-участников валютных интервенций с запросом лучшего курса, которые будут проводиться во втором квартале 2017 года, сообщается на веб-сайте центробанка.
По данным НБУ, из списка выбыл Прокредит Банк, вместо него вошел ТАСкомбанк (оба - Киев).
Кроме того, в новый перечень перешли ПАО "ВТБ Банк", ПАО "ИНГ Банк Украина", АО "Укргазбанк", ПАО "Альфа-Банк", ПАО "Банк инвестиций и сбережений", ПАО "Диамантбанк", ПАО "Креди Агриколь Банк", ПАО "ОТП Банк", ПАО "Ощадбанк", ПАО "Проминвестбанк", ПАО "ПУМБ", АО "Райффайзен Банк Аваль", ПАО "Сбербанк", ПАО "Ситибанк", АО "Укрэксимбанк", АО "УкрСиббанк", ПАО "Укрсоцбанк" (все - Киев), АБ "Пивденный" (Одесса) и ПАО КБ "ПриватБанк" (Днепр).
Как сообщалось, НБУ в конце октября 2016 года утвердил порядок проведения новой формы валютных интервенций - с запросом наилучшего курса. Для проведения такого вида интервенции НБУ делает запрос у банков цены на куплю-продажу иностранной валюты через торгово-информационную систему (ТИС). После получения предложений банков центробанк заключает сделку с банком, предложившим лучшую цену.
Кроме того, 5 января 2017 года НБУ расширил критерии отбора банков для участия в валютных интервенциях с запросом лучшего курса. Отныне вместо крупнейших по торговым оборотам банков-участников межбанковского валютного рынка в валютных интервенциях смогут принимать участие 20 банков, которые по итогам последнего квартала имеют наивысший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка. Этот рейтинг рассчитывается по трем критериям: объем операций банка по купле-продаже иностранной валюты с другими субъектами рынка и НБУ (удельный вес этого критерия в итоговой рейтинговой оценке - 50%); объем операций банка с клиентами по купле-продаже безналичной иностранной валюты (30%), объем активов банка (20%).
Новые правила вступили в силу 6 января 2017 года.
Как уточняет Нацбанк, в течение первого квартала 2017 года он приобрел на межбанковском валютном рынке $419,7 млн, в том числе $135 млн посредством интервенций с запросом лучшего курса, продал $288,5 млн, в том числе $13 млн посредством интервенций с запросом лучшего курса.
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