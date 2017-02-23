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Фонд гарантирования начинает выплаты вкладчикам АО "ФОРТУНА-БАНК"
11:41 23.02.2017 |
С 23 февраля 2017 Фонд гарантирования осуществляет выплаты средств вкладчикам АО "ФОРТУНА-БАНК"
Для получения возмещения вкладчики АО "ФОРТУНА-БАН"» могут обращаться с паспортом и документом органа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер) в отделения любого из банков-агентов Фонда гарантирования:
- ОАО КБ "ПРАВЭКС-БАНК"
- ОАО "АЛЬФА-БАНК"
- ОАО "КРЕДО-БАНК"
- ОАО АБ "Укргазбанк"
- ПАО "ПУМБ"
- ОАО "ТАСкомбанк"
- ОАО АБ "Пивденный"
Выплаты вкладчикам осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом гарантирования вкладов физических лиц банка с рынка, но не более 200 000 гривен.
Для получения средств на основании свидетельства о праве на наследство наследникам сначала необходимо предоставить в Фонд гарантирования копии: паспорта и документа органа государственной налоговой службы о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код) и нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство.
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