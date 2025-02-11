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АНАЛІТИКА

Трамп закликає скасувати перемир’я з ХАМАС, якщо заручники не будуть звільнені

 

Американський президент Дональд Трамп вважає, що угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС має бути скасована, якщо бойовики не звільнить усіх ізраїльських заручників до полудня суботи, 15 лютого.

Про це він сказав журналістам у понеділок, 10 лютого наголосивши на тому, що рішення має ухвалювати Ізраїль, пише AP, передає "Європейська правда".

Як зазначило агентство, таким чином Трамп відповів на заяву ХАМАС щодо того, що подальше звільнення заручників буде відкладено, оскільки Ізраїль нібито порушив перемир'я.

За словами американського президента, настав час вимагати звільнення всіх заручників до суботи, 15 лютого, або відновити воєнні дії.

"Якщо їх (заручників, - Ред.) тут не буде, розпочнеться справжнє пекло. Скасуйте його (перемир'я, - Ред.), і всі ставки зроблено", - сказав він.

Водночас американський президент сказав, що остаточне рішення буде за Ізраїлем.

"Я говорю за себе. Ізраїль може його скасувати", - зазначив він.

Але на питання, чи приєднаються США до відповіді ХАМАСу, якщо заручники не будуть звільнені, Трамп додав: "ХАМАС зрозуміє, що я маю на увазі".

Раніше Трамп заявив, що Америка має взяти під контроль Газу, а палестинцям слід переселитися в інші місця.

Арабські країни різко розкритикували таку пропозицію Трампа, а Єгипет і Йорданія висловили занепокоєння з приводу безпеки, пов'язані з можливістю прийому великої кількості біженців у своїх країнах.

Відповідаючи на запитання, як він переконає короля Йорданії Абдаллу, з яким вестиме переговори у вівторок у Білому домі, Трамп сказав: "Думаю, він прийме, і думаю, що інші країни також приймуть. У них добрі серця".

Водночас він пригрозив призупинити надання мільярдів доларів американської допомоги Йорданії та Єгипту, якщо вони не підуть назустріч його плану.

Зазначимо, державний секретар США Марко Рубіо підтримав план Трампа щодо захоплення сектора Гази, заявивши, що палестинський анклав має бути звільнений від ісламістського угруповання ХАМАС.

Посол США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що пропозиція Дональда Трампа щодо переселення палестинців дасть їм "більше надії" на краще майбутнє.

10 лютого Трамп заявив, що за його планом, який передбачає взяття під контроль цієї близькосхідної території, палестинці не матимуть права на повернення в Газу.
 

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