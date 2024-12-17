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АНАЛІТИКА

Уряд Італії схвалив 10-й пакет військової допомоги Україні

 
Італійський уряд схвалив десятий за ліком пакет військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Вміст нового пакета військової допомоги Україні, як і в попередні рази, є засекреченим, також публічно не оголошуються терміни його відправлення.

Відомо, що деталі нової допомоги міністр оборони Італії Гвідо Крозетто представить у середу, 18 грудня, на засіданні комітету парламенту з питань безпеки (COPASIR).

Раніше неофіційно повідомляли, що італійський уряд, імовірно, схвалить 10-й пакет до кінця грудня 2024 року.

Італія надає військову допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022-го. Але фактично вся інформація про відправлення зброї засекречена.

Для відправлення зброї в Україну уряду премʼєрки Джорджії Мелоні потрібен дозвіл парламенту. Нині він діє до кінця 2024 року.
Ключові теги: Італія
 

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