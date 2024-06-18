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АНАЛІТИКА

Італія може передати Україні ракети Storm Shadow, - ЗМІ

 


Італія може передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow у черговому пакеті військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійську газету Fatto Quotidiano.

Дев'ятий пакет озброєнь для України, який міністр оборони Гвідо Крозетто представить парламенту до кінця місяця, міститиме не лише систему ППО Samp-T, а й партію ракет великої дальності Storm Shadow, здатних потенційно потрапити на російську землю, повідомили виданню авторитетні джерела. знайомі із ситуацією.

Ракети Storm Shadow

Ракети Storm Shadow - це далекобійні, малопомітні, авіаційні крилаті ракети класу "повітря-земля", розроблені спільними зусиллями Франції та Великобританії. Французькі аналоги звуться Scalp.

Ось деякі з ключових характеристик ракет Storm Shadow:

* Дальність: Понад 560 кілометрів, що дозволяє їм вражати цілі далеко поза ворожою ППО.

* Висока точність: Оснащена сучасною системою TERCOM (Terrain Contour Matching) та GPS-навігацією, що забезпечує високу точність ураження.

* Мала помітність: Мала радіолокаційна видимість ускладнює їх виявлення ворожими радарами.

* Гнучкість: можуть бути запрограмовані на атаку різних цілей, включаючи бункери, системи ППО та мости.

Storm Shadow знаходяться на озброєнні Королівських ВПС Великобританії та ВПС Франції з 2003 року.

2023 року Великобританія передала партію ракет Storm Shadow Україні. Франція передала ракети Scalp. Передача цих ракет в Україні значно посилила її можливості щодо протистояння російській агресії.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Італія
 

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