Зеленський про війну на Близькому Сході: Ми підтримуємо політику двох держав

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про війну на Близькому Сході, заявив, що офіційний Київ підтримує політику двох держав.

"Що стосується війни на Близькому Сході: ми підтримуємо політику двох держав", - заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії в Мадриді.

Президент України також висловив переконання, що на сьогодні у світу достатньо сил, щоб зупинити "це кровопролиття на Близькому Сході".