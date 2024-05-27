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АНАЛІТИКА

Зеленський про війну на Близькому Сході: Ми підтримуємо політику двох держав

 

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про війну на Близькому Сході, заявив, що офіційний Київ підтримує політику двох держав.

"Що стосується війни на Близькому Сході: ми підтримуємо політику двох держав", - заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії в Мадриді.

Президент України також висловив переконання, що на сьогодні у світу достатньо сил, щоб зупинити "це кровопролиття на Близькому Сході".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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