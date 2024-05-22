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Артур Еш
До України почали повертатись перші фахівці в обслуговуванні F-16, - Євлаш
13:31 22.05.2024 |
До України почали повертатись перші фахівці в обслуговуванні винищувачів F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.
"Звичайно, такого роду фахівців ніколи не буває забагато. Уже перші спеціалісти в цій сфері почали повертатися назад в Україну", - додав він.
Як розповів речник Повітряних сил, фахівці також матимуть змогу ділитись досвідом з іншими українськими військовими техніками.
"Ми вже бачили, наприклад, що в Україні з'явився перший тренажер F-16, який нам передала Чеська Республіка. Звісно, цей процес невпинний, і він буде продовжуватися постійно", - відзначив Євлаш.
Стаття на тему:
21.05.24 Десятеро українських військових пройшли в Нідерландах навчання з обслуговування винищувачів F-16
Десятеро українських військових у Нідерландах пройшли програму навчання з обслуговування винищувачів F-16, тренування, зокрема, передбачали складання і перевірку комплекту виживання для пілота, повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.
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