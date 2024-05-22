До України почали повертатись перші фахівці в обслуговуванні F-16, - Євлаш

До України почали повертатись перші фахівці в обслуговуванні винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Звичайно, такого роду фахівців ніколи не буває забагато. Уже перші спеціалісти в цій сфері почали повертатися назад в Україну", - додав він.

Як розповів речник Повітряних сил, фахівці також матимуть змогу ділитись досвідом з іншими українськими військовими техніками.

"Ми вже бачили, наприклад, що в Україні з'явився перший тренажер F-16, який нам передала Чеська Республіка. Звісно, цей процес невпинний, і він буде продовжуватися постійно", - відзначив Євлаш.

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