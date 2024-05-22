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АНАЛІТИКА

Десятеро українських військових пройшли в Нідерландах навчання з обслуговування винищувачів F-16

Десятеро українських військових пройшли в Нідерландах навчання з обслуговування винищувачів F-16

 

Десятеро українських військових у Нідерландах пройшли програму навчання з обслуговування винищувачів F-16, тренування, зокрема, передбачали складання і перевірку комплекту виживання для пілота, повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.

"Десятеро українських військовослужбовців пройшли навчання в Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16. Нідерланди зобов'язалися надати Україні щонайменше 24 винищувачі F-16. Їх також необхідно обслуговувати. Українці навчилися обслуговувати всі важливі для пілотів винищувачів деталі. Це і шоломи, і кисневі системи, і парашути на борту", - йдеться в пресрелізі, розміщеному на сайті міністерства у вівторок.

Окрім цього, українські військові тренувалися складати і перевіряти комплект виживання, який дає змогу пілоту винищувача протриматися кілька днів після аварійної посадки. До нього входять продукти харчування та медикаменти.

Програму навчання розробив кластер "Обладнання для гарантування безпеки польотів".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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