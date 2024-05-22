Фінансові новини
- |
- 22.05.24
- |
- 01:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Десятеро українських військових пройшли в Нідерландах навчання з обслуговування винищувачів F-16
13:08 21.05.2024 |
Десятеро українських військових у Нідерландах пройшли програму навчання з обслуговування винищувачів F-16, тренування, зокрема, передбачали складання і перевірку комплекту виживання для пілота, повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.
"Десятеро українських військовослужбовців пройшли навчання в Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16. Нідерланди зобов'язалися надати Україні щонайменше 24 винищувачі F-16. Їх також необхідно обслуговувати. Українці навчилися обслуговувати всі важливі для пілотів винищувачів деталі. Це і шоломи, і кисневі системи, і парашути на борту", - йдеться в пресрелізі, розміщеному на сайті міністерства у вівторок.
Окрім цього, українські військові тренувалися складати і перевіряти комплект виживання, який дає змогу пілоту винищувача протриматися кілька днів після аварійної посадки. До нього входять продукти харчування та медикаменти.
Програму навчання розробив кластер "Обладнання для гарантування безпеки польотів".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Генштабі підтвердили знищення в Криму російського ракетного корабля «Циклон»
|Рада ЄС схвалила конфіскацію прибутків від активів РФ на користь України
|Народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Гривко відкликає свій законопроєкт про демографічні податки
|Кабмін дозволив представникам ТЦК вручати повістки цілодобово
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Група конгресменів закликала Пентагон дозволити Україні атакувати військові цілі у Росії
|Електронна черга вже працює у всіх ТЦК у тестовому режимі, - Міноборони
|За рахунок арештованих активів РФ Україна могла б отримати кредитів на $50 мільярдів - Мінфін США
|Головуюча в ЄС Бельгія підтвердила наміри почати переговори про вступ України в червні
|У Генштабі підтвердили знищення в Криму російського ракетного корабля «Циклон»
|Рада ЄС схвалила конфіскацію прибутків від активів РФ на користь України
Бізнес
|Renault і Volkswagen не змогли домовитися про спільне виробництво електрокарів
|Рада Європи ухвалила першу конвенцію щодо штучного інтелекту
|Intel представила програму Thunderbolt Share, що дозволяє об’єднувати два ПК в один
|TikTok запускає довгі відео, компанія збирається відібрати у Youtube лідерство
|Google Play Protect використовуватиме штучний інтелект для попередження користувачів про неправильну поведінку застосунків
|Незабаром Android зможе визначити, чи був ваш телефон вкрадений
|Kia EV6 отримав рестайлінг ззовні та всередині