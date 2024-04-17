Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Данія виділила майже 300 млн євро на допомогу України

 

Уряд Данії ухвалив рішення виділити 200 мільйонів данських крон на інвестиції в українську оборонну промисловість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Данії.

Крім того, виділено кошти на створення значного морського потенціалу, безпілотників і виробництво ракетних компонентів. Загалом було виділено близько 2,2 млрд данських крон (295 млн євро).

"У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозуміло, що існує великий потенціал для майбутньої співпраці, здатної забезпечити Україну затребуваним обладнанням, яке допоможе змінити ситуацію на полі бою", - заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Міністр наголосив, що прямі інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс - це нова ініціатива, яка може надихнути інші країни зробити те саме, щоб Україна сама могла виробляти більше військового обладнання.

Загалом Данія вже оголосила про військову підтримку України на майже 41,4 млрд данських крон (5,9 мільярда євро).

Допомога Україні від Данії

У лютому 2024 року Данія не просто заявила про допомогу Україні, а й передала їй усю свою артилерію. Прем'єр-міністр країни Метт Фредеріксен закликала західних партнерів наслідувати приклад Копенгагена, відправивши Україні зброю, боєприпаси та системи ППО, які не використовуються у їхніх власних арсеналах.

Не обмежуючись словами, у березні Данія додатково виділила Україні 330 млн доларів військової допомоги. У цей пакет увійшли, зокрема, самохідні артилерійські установки Caesar.

Таким чином, Данія стала одним із лідерів з надання військової підтримки Україні, передавши їй не лише озброєння, а й закликавши інших зробити те саме.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Данія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5737
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 42,1222
  0,0396
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2852  0,01 0,03 39,8348  0,01 0,02
EUR 41,9760  0,00 0,01 42,7860  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5500  0,01 0,03 39,5700  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес