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Зеленський звільнив Веніславського від обов'язків представника Президента у Раді

11:55 07.12.2023 |

Політика

 

Президент Володимир Зеленський звільнив Федора Веніславського від виконання обов'язків Представника Президента України у Верховній Раді України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в указі №812/2023 від 7 грудня, опублікованому на сайті Глави держави.

"Увільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків Представника Президента України у Верховній Раді України", - ідеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, Федір Веніславський був призначений представником Президента України у Верховній Раді у вересні 2022 року.

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