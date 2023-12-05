У Раді хочуть зобов'язати українців носити з собою військовий квиток, - нардеп

У Верховній раді планують на законодавчому рівні зобов'язати українців носити військовий квиток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг нардепа, члена комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського.

"Щоб уникнути питань пов'язаних з тим, чи є громадянин військовозобов'язаним, не військовозобов'язаним, може отримати повістку, чи не може отримати повістку, ми передбачаємо, що військовозобов'язані під час воєнного стану повинні мати з собою і документ, що підтверджує особу, і документ, що засвідчує перебування на військовому обліку", - заявив нардеп.

Зазначимо, у територіальних центрах комплектування і зараз радять українцям носити з собою військовий квиток.

Водночас, як зазначають юристи, це не закріплено на рівні закону.