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АНАЛІТИКА

Повістки в Україні хочуть вручати через електронну пошту та рекомендованим листом, - нардеп

 

В Україні готують законопроект, який передбачає вручення повісток через електронну пошту та рекомендованим листом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив представник президента у Верховній раді, член комітету з національної безпеки та оборони Федір Веніславський.

"У законопроекті ми плануємо прописати можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, а й через електронну пошту та рекомендованим листом", - зазначив Веніславський, коментуючи новий законопроект про мобілізацію, який готують у парламенті.

Він уточнив, що повідомлення про передачу рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а вже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки представники поштових служб. Це так звана публічна повістка.

При цьому, за словами Веніславського, у випадку з електронною поштою, в Україні вже фактично діє електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників, який міститиме всі ідентифікаційні дані.

"Ці норми мають спростити отримання повістки та не дозволяти людям зловживати тим, що вони нібито не отримують повістку і не порушують закон", - пояснив він.

При цьому автори законопроекту хочуть дозволити вручення повісток не лише представниками територіальних центрів комплектування, а й органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. Це планують зробити, щоб уточнити повноваження всіх органів влади у питанні мобілізації, розповів нардеп.

Вищезгадані органи, за його словами, дуже часто уникають своїх обов'язків щодо мобілізації.

"Ці норми є у законопроекті, який ми ще напрацьовуємо. Він ще не зареєстрований. Дискусії ще продовжуються. Проте є всі шанси зареєструвати цей документ у фінальному вигляді вже до кінця цього тижня", - резюмував Веніславський.
 

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