Рада ухвалила узгоджений із партнерами закон про фінмоніторинг PEP - депутат

Верховна Рада у вівторок ухвалила закон (№9296-д) про посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Person, політично значущих осіб) у редакції, яка відповідає міжнародним стандартам боротьби із відмиванням коштів і боротьби з тероризмом AML/CFT, що буде зараховано як виконання вимог МВФ, повідомив перший заступник голови профільного парламентського комітету Ярослав Железняк.

"Головна новація: замість трьох років після посади, топпосадовці (PEP) фактично матимуть довічний статус PEP. Але водночас законопроєкт посилює відповідальність СПФ (суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг", - написав він у телеграм.

Железняк уточнив, що за документ проголосували 276 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Він нагадав, що цей структурний маяк за програмою розширеного фінансування EFF із МВФ мав бути виконаний до кінця вересня поточного року.

"Також це останній крок для початку переговорів про членство України в ЄС", - додав депутат.

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