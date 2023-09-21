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АНАЛІТИКА

Рада фактично скасувала висновок Держаудитслужби щодо військових закупівель

12:06 21.09.2023 |

Економіка, Право

 

Верховна Рада ухвалила постанову № 10071 на підтримку оборонно-промислового комплексу України в умовах воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

За постанову проголосували 306 нардепів.

Зокрема, парламент постановив, щоб уряд гарантував виконавцям державних контрактів з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних із їх виконанням, а також суми прибутку у складі вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, відповідно до умов державних контрактів.

Стаття на тему:

20.09.2023 КБ «Луч» поскаржилося на Держаудитслужбу: Створює загрози нацбезпеці
Державне конструкторське бюро "Луч" поскаржилося владі на Держаудитслужбу, яка визнала весь прибуток постачальників Міноборони збитками держави.

"Ця постанова усуває проблему, яка дозволяла міністерствам включати прибуток у ціну товарів під час оборонних закупівель, пізніше це визнали збитками держави, а потім сталось багато проблем, які фактично заблокували закупівлю в українських виробників ВПК", - пояснив нардеп.

Як додав перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, в такий спосіб Рада фактично скасувала висновок Держаудитслужби по військових закупівлях.

Як повідомлялось, Держаудитслужба вимагає від підприємств повернути прибуток на оборонних закупівлях та погрожує судом. У ДАСУ вважають, що прибуток оборонних підприємств, постачальників МО та інших сил безпеки та оборони за 2022 рік є збитком державі.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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