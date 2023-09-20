КБ «Луч» поскаржилося на Держаудитслужбу: Створює загрози нацбезпеці

Державне конструкторське бюро "Луч" поскаржилося владі на Держаудитслужбу, яка визнала весь прибуток постачальників Міноборони збитками держави. Про це йдеться на сторінці бюро у Facebook.

Офіційні листи з проханням врегулювати ситуацію скеровано прем'єр-міністрові Денису Шмигалю, секретарю Ради національної безпеки та оборони Олексію Данілову, міністру з питань стратегічної промисловості Олександрові Камишіну та гендиректору АТ "Українська оборонна промисловість" (колишній Укроборонпром) Герману Сметаніну.

КБ "Луч" просить врегулювати питання з висновками Держаудитслужби згідно із законодавством, оскільки це "ускладнює виконання поставлених завдань розроблення та виробництва зброї".

"Надумана позиція посадових осіб Держаудитслужби щодо заборони включення прибутку до складу ціни створила реальні загрози національній безпеці та оборони держави. Висновки ДАСУ викликають здивування та обурення, спричинили розбіжності та судові процеси між органами влади у період воєнного стану, а матеріали ревізії передано правоохоронним органам, на підставі матеріалів відкрито кримінальні провадження", - йдеться у заяві.

У відповідь на прохання LIGA.net про коментар АТ "Українська оборонна промисловість" порадило звернутися до Міноборони.

Мінстратегпром взяв запит у роботу, але його опрацювання ускладнюється тим, що керівник міністерства Камишін бере участь в роботі безпекової групи Рамштайн.

У Держаудитслужбі попросили направити офіційний запит.

LIGA.net у кінці червня детально описала суть проблеми у статті "Питання на 2,5 млрд. Постачальникам товарів для ЗСУ заборонили мати прибуток".

У червні 2023 року Державна аудиторська служба звинуватила бізнес у завданні державі збитків на 2,5 млрд грн. У Міноборони заявили, що ситуація загрожує стабільним постачанням для ЗСУ, а підприємці - що це ставить їх на межу виживання.

Держаудит вимагає повернути 2,5 млрд грн на підставі ухваленої на початку великої війни постанови уряду, яка забороняла бізнесу, що виконує держзамовлення, закладати до своїх калькуляцій прибуток.

Міністр оборони Олексій Резніков казав, що Держаудитслужба використала цю зачіпку, "щоб створити проблему".

ДП Державне Київське конструкторське бюро "Луч" створено в 1965 році як основний розробник у СРСР автоматизованих систем контролю та діагностики спеціальної авіаційної техніки. Є одним з провідних розробників складових частин комплексів авіаційного та протитанкового озброєння України.

КБ "Луч" є розробником зокрема ПТРК "Скіф", "Стугна-П", "Корсар", крилатих ракет "Нептун", зенітних ракет "Корал", ударних безпілотників тощо.