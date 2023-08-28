На Банковій задумали прирівняти масштабну корупцію до держзради та дати її розслідувати не лише НАБУ, а й СБУ

Президент Володимир Зеленський має намір запропонувати Верховній Раді прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради. Відповідний законопроєкт надійде до парламенту найближчим часом.

Джерела в ОПУ та НАБУ пояснили у коментарі ZN.UA, у чому небезпека прийняття цього законопроекту.

«Спочатку ідея була такою: внести зміни до законодавства, згідно з яким усі корупційні кейси, які розслідуються у сфері національної безпеки та перевищують 24 мільйони гривень, мають розслідуватися Службою безпеки України. НАБУ пропонувалося залишити корупцію дрібніше за 24 мільйони» - розповіло ZN.UA джерело в ОПУ.

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Курткогейт для Банкової навіть небезпечніший, ніж яйцегейт. Скандал уже вийшов за межі однієї угоди, про яку розповіла стаття на zn.ua 10 серпня і яка обговорювалася на парламентському комітеті 23 серпня. Випливло багато іншої інформації, яка вже грає проти Банкової.

«Людям пояснили б, що тепер, під час війни, масштабна корупція за законом прирівнюватиметься до держзради. А значить і покарання за цією статтею буде суворішим: терміни довші і під заставу підозрюваному вийти неможливо», - додало джерело.

Проте, як продовжило джерело, після реакції західних партнерів, які дали зрозуміти, що вбачають у намірах «замах на незалежність антикорупційної системи» - в Офісі президента ідею змінили. Наразі, як стверджує джерело, йдеться не про те, щоб відібрати у НАБУ право на проведення великих антикорупційних розслідувань, а про надання та СБУ права на їх проведення. Під керівництвом профільного заступника ОПУ напрацьовано законодавчі зміни. Йдеться про ініціювання внесення змін до КПК з метою забезпечити право на підслідність СБУ у випадках корупційних схем понад 24 мільйони гривень », - поділилося джерело.

Журналіст-розслідувач пояснив, що СБУ також дають можливість розслідувати великі корупційні кейси, і у разі виникнення розслідувань, що дублюють один одного в НАБУ і СБУ по одному і тому ж кейсу, то рішення про підслідність буде приймати офіс генпрокурора.

«Якщо люди і спокусяться прирівнюванням масштабної корупції до держзради, то фахівцям в антикор-секторі зрозумілі можливі реальні цілі. Контроль за розслідуванням великої корупції у владі отримає абсолютно керована СБУ, а не все ще неконтрольоване Банковою НАБУ», - сказав ZN.UA один із журналістів-розслідувачів.

А ось як намір прокоментувало високопоставлене джерело в НАБУ:

"Ми чули про такі плани, але сам законопроєкт я не бачив. Думаю, що це погана ідея: будь-яку справу в НАБУ можна буде забрати, і для цього будуть законодавчі підстави; Україна матиме купу програних справ у ЄСПЛ, бо безальтернативна варта буде порушенням конвенції; плюс влада почне псувати відносини з міжнародними партнерами. Запобіжний захід це не покарання, всі чомусь це плутають. Плюс 90% результатів у боротьбі з корупцією становлять саме адміністративні заходи, спрямовані на її превенцію, а не на розслідування існуючих фактів. Якщо ухвалять - буде біда», - додало джерело.

Як повідомлялося, президент Зеленський ініціював внесення до парламенту законопроекту щодо прирівнювання корупції до державної зради у воєнний час.

«Законодавцю України будуть запропоновані мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час», - зазначив Зеленський.