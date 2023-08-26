Літні куртки замість зимових. Проти кого націлений новий скандал у Міноборони

Юрій Вишневський / Ділова столиця

Міністерство оборони України розпочало підготовку судових позовів до тих, хто "навмисно поширює неправдиві відомості" про "підміну зимової форми літньою".

Перший гучний скандал у Міноборони спалахнув у січні, коли стало відомо про закупівлю яєць для ЗСУ по 17 грн за штуку. Багато хто очікував, що це призведе до відставки міністра оборони Олексія Резнікова, але Володимир Зеленський, як повідомив сам Резніков, вирішив залишити його на посаді.

З того часу минуло сім місяців. Яйцегейт давно затих. Банкова мала широке вікно можливостей, щоб знайти Резнікову заміну і тихо відправити його за стандартною схемою працювати кудись послом.

Але тепер це вікно, схоже, зачинилося. Спалахнув новий скандал - курткогейт, який для Банкової навіть небезпечніший, ніж яйцегейт.

Чому курткогейт гірший за яйцегейт

По-перше, фальшиві зимові куртки це серйозніше, ніж дорогі яйця. Суть курткогейту в тому, що, як стверджують автори цього скандалу, для ЗСУ закуповувалися втридорога літні куртки під виглядом зимових. Яйця теж купувалися втридорога, але то були принаймні справжні курячі яйця. А тут утридорога закуповувалися літні куртки, щоб видавати їх військовослужбовцям ЗСУ як нібито зимові. Це виглядає не просто як корупція, а як свідомий підрив обороноздатності.

По-друге, оскільки курткогейт спалахнув за півроку після яйцегейту, це викликає враження, що корупція в Міноборони - явище систематичне, перманентне і всеосяжне. Напевно, коли Зеленський вирішив зберегти Резнікова на посаді, то очікував, що яйцегейт залишатиметься разовим скандалом. Однак ця надія не збулася, і зараз Банкова разом із Резніковим ризикує набути іміджу даху корупційних схем.

По-третє, яйцегейт розкручувався зусиллями журналістів. А курткогейтом зайнявся антикорупційний комітет парламенту, який очолює "слуга народу" Анастасія Радіна. І Радіна зараз активно розкручує цей скандал у медіа. Тобто виглядає це як розкол команди та бунт на кораблі.

По-четверте, новий скандал націлений, схоже, не лише проти Резнікова. Яйцегейт чітко бив конкретно по міністру. Однак у курткогейті фокус уваги переводиться на зв'язки фігурантів скандалу (як з боку постачальника фальшивих курток, так і з боку Міноборони) із "слугами народу" та офісом Зеленського.

Перший акт вистави

Нині ми спостерігаємо вже другий акт курткогейту. Перший розпочався 10 серпня, коли на zn.ua вийшла стаття про те, що рік тому Міноборони уклало контракт на постачання зимового одягу із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari. У жовтні-грудні ця фірма ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток. "Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні чи просто з лайно-тканини, - стверджується у статті. - У розпорядженні zn.ua є пакет супровідних документів на одну з партій товару від Vector avia. Тут чудово видно, як 4900 курток загальною вартістю $142 тис. перетворюються на 4900 курток за $421 тис. Дорогою між турецькою й українською митницями куртки магічно перетворилися з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні" і на цьому перетворенні набрали державної ваги з $29 до $86 за штуку. Маржа залишилася на турецькій фірмі Vector avia hava araçlari, яка належить українцю Роману Плетньову із Запоріжжя".

У соцмережах, як і під час яйцегейту, прокотилася хвиля обурення. Але Банкова ніяк не відреагувала. Лише 20 серпня на "24 каналі" з'явився коментар Резнікова. Міністр заявив, що історія про перетворення літніх курток на зимові "не відповідає дійсності". Він наголосив, що було закуплено саме зимову форму.

"У нас є офіційне підтвердження Командування сил логістики про отримання ними зимового одягу. Ми попросили бійців, які отримали ці куртки, передати їх, і ми скоро їх покажемо. Саме з цієї партії. Зимові куртки", - заявив міністр. Він також повідомив, що його профільний заступник передав усі відповідні документи щодо закупівлі депутатам, і вони їх ретельно вивчили. "Депутати різних партій, зокрема й опозиційних, все ретельно вивчили і сказали: "У нас питань немає, все зрозуміло". Він [журналіст] якийсь там інвойс показав - це вигадка. Я не знаю, де він це взяв", - розповів Резніков "24 каналу". Очевидно, міністр був упевнений, що ставить крапку у цій історії. Але виявилось, що це був лише кінець першого акту.

Початок другого акту

Вранці 23 серпня відбулося засідання антикорупційного комітету парламенту щодо закупівлі Міноборони військових курток. Резніков на комітет не прийшов, а послав замість себе свого профільного заступника Дениса Шарапова.

За підсумками засідання голова комітету Анастасія Радіна заявила: "Переконана, що ми знову маємо справу з корупцією у Міноборони під керівництвом Резнікова. Місце пана Резнікова - очевидно, не на чолі Міністерства оборони країни у війні". Вона наголосила, що документи журналістів про те, що Міноборони закупило куртки з Туреччини втричі дорожче за їхню справжню вартість, справжні. Їхню справжність на засіданні підтвердив голова парламентської ТСК (тимчасової слідчої комісії) з питань економічної безпеки Ярослав Железняк.

"Міністерство самостійно ініціювало звернення за комерційною пропозицією саме до дуже "турецької" компанії Vector avia hava araçlari, засновником якої є українець Роман Плетньов. МО не змогло пояснити, чому звернулося за пропозицією саме до цієї компанії. За інформацією ТСК, пан Плетньов нещодавно займався бізнесом у Запоріжжі, але з початком війни зміг виїхати з України закордон", - розповіла Радіна.

Вона додала, що ввезення та продаж компанією Vector avia hava araçlari Романа Плетньова курток за, ймовірно, завищеною ціною за, найімовірніше, фальшивими документами - не поодинокий випадок. А Железняк продемонстрував інформацію щодо кримінальних справ про ввезення неякісних курток та штанів для армії цією ж компанією. "У реєстрі судових рішень ми бачимо ухвалу, з якої випливає, що в жовтні 2022 року при ввезенні ними курток і штанів для армії було виявлено два комплекти документів, вартість яких відрізнялася в кілька разів. "Дешевші" документи водій показував на митниці Молдови, а "дорожчі" - на українському кордоні", - пояснила Радіна. Вона також процитувала іншу ухвалу у справі про постачання цією ж компанією неякісних курток, де йдеться, що, на думку слідства, засновник та директор компанії "мав сталі зв'язки зі службовими особами Міністерства оборони України".

Радіна заявила, що її комітет та ТСК Железняка "продовжать дослідження цієї закупівлі вже з правоохоронними органами". І ще вона розповіла, що "МО намагалося продемонструвати якусь куртку невідомого походження, на бірці якої вказаний інший номер договору, аніж у інвойсі з поставки, яку ми досліджували на комітеті".

Незабаром голова правління "Центру протидії корупції" (ЦПК) Віталій Шабунін похвалився відеозаписом, як заступник Резнікова Шарапов показував куртку на засіданні комітету. Нагадаємо, що Радіна до приходу до парламенту три роки керувала адвокаційними програмами ЦПК.





Вистава виходить з-під контролю

Ще минулого тижня у медіа з'явився список із шести кандидаток на пост міністра оборони, і там є виконавчий директор ЦПК Дар'я Каленюк. Тому інтерес Радіної та Шабуніна домогтися відставки Резнікова цілком зрозумілий.

Однак, чим гучніший скандал, тим важче втримати його під контролем. Він уже б'є не тільки по Резнікову, а й по офісу Зеленського.

Той самий Шарапов, якого Резніков відправив замість себе на розтерзання комітету, відомий як колишній бізнес-партнер керівника ОП Андрія Єрмака. Посаду заступника міністра Шарапов отримав 9 квітня 2022 р. Резніков, відповідаючи на запитання журналістів, не заперечував зв'язку Шарапова з Єрмаком, а лише заявив, що "бачити корупцію в тому, що люди знайомі, - це класична жага до зради без підстав".

Своєю поведінкою на комітеті Шарапов не лише не погасив пристрасті, а й викликав нові сумніви та питання. І це питання вже скоріше до самого Шарапова, ніж до Резнікова.

Водночас з'являються цікавинки про турецьку фірму, яка фігурує в курткогейті. Вранці 25 серпня Михайло Ткач з "Української правди" випустив розслідування про те, що до лютого 2023 р. (тобто під час постачання злощасних курток) співвласником компанії разом із Романом Плетньовим був племінник нардепа Геннадія Касая. До приходу до парламенту Касай працював директором спорткомплексу АТ "Мотор Січ". Тому він, звісно ж, вважається людиною екс-власника АТ "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва, якого з жовтня минулого року заарештовано за підозрою у держзраді.





Запорізький журналіст-розслідувач Сергій Сидоров одразу додав пікантну подробицю: пов'язувати Геннадія Касая з Богуслаєвим "вже не актуально". У "Мотор Січ", за його словами, з осені "керує людина Шурми Нікіфоров", і весь "моторівський бізнес-клан з міськради та парламенту з радістю побіг присягати" Шурмі, який, нагадаємо, працює заступником Єрмака з листопада 2021 р. Тому, стверджує Сидоров, некоректно афілювати Касая із "зрадником Богуслаєвим", коректніше говорити "людина з групи "Мотор Січ", наразі залежної від Ростислава Шурми".

Далі "допомогти" Банковій вирішив нардеп Олександр Дубінський, у якого свої рахунки із Зеленським та Єрмаком. Посилаючись на дані ЄДРПОУ, він почав розкручувати зв'язок між головним фігурантом курткогейту Плетньовим та Єрмаком. "Єрмак Андрій Борисович та Миленька Світлана Іванівна заснували ТОВ "М.Є.П.", яким керував Єрмак Борис Михайлович (батько). Ця Світлана Миленька має сина, дружиною якого є Миленька Наталія Іванівна. Ця Наталія Миленька заснувала ТОВ "Кийенергоінвест" разом з людиною на ім'я Плетньов Роман Вікторович. Цей Роман Плетньов власник турецької фірми Vector avia hava araçlari, на якій залишилася маржа від перетворення літнього одягу на зимовий", - проводить ланцюжок Дубінський.

Отже скандал зайшов далі, ніж, ймовірно, збиралися зайти організатори курткогейту. І зараз у Банкової проблема - як виходити із цієї ситуації. Антикорупційний комітет парламенту засідав у середу вранці. Радіна і Желязняк одразу ж докладно прозвітували про засідання. Через дві доби прес-служба Міноборони виступила з повідомленням про те, що "у зв'язку з появою в окремих засобах масової інформації маніпулятивних та неправдивих тверджень щодо начебто підміни зимової форми літньою, Міністерство оборони України розпочало підготовку судових позовів до ЗМІ та осіб, які навмисно поширюють неправдиві відомості". Схоже, це і є той вихід із ситуації, яку вигадала Банкова.

Якщо Міноборони вирішило захищати свою честь у суді, це можна лише вітати. Однак курткогейт уже вийшов за межі однієї угоди, про яку розповіла стаття на zn.ua 10 серпня і яка обговорювалася на парламентському комітеті 23 серпня. Випливло багато іншої інформації, яка вже грає проти Банкової.

Заява прес-служби Міноборони не здатна поставити крапку у цій історії. Можна говорити лише про кінець другого акту. І, можливо, в третьому акті ми дізнаємося відповідь на запитання, хто пише сценарій.