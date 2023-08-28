Зеленський запропонує прирівняти корупцію до держзради

Президент України Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді прирівняти корупцію на час війни до державної зради. Про це він заявив у інтерв'ю Наталії Мосейчук, оприлюдненому в неділю, 27 серпня.

"Я поставив задачу, і законодавці України будуть запропоновані мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час. Авжеж, я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але на воєнний час, думаю, це допоможе", - сказав він.

За словами президента, парламент отримає відповідний законопроєкт у найближчий тиждень.

"Я думаю, що це буде дуже серйозний інструмент для того щоб навіть не думали. Але це не розстріл, це не сталінізм, це якщо є докази - людина має бути за ґратами", - зазначив він.

Зеленський додав, що не знає, чи підтримає Рада його пропозицію: "Далі гра на боці парламенту".

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