Підозри суддям Верховного Суду ще не пред'явлено, затримано голову суду і ще одного фігуранта - САП

Голова Верховного суду України Всеволод Князєв

Голову Верховного Суду і ще одного фігуранта корупційної схеми затримано, підозри ще не висунуто, повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"Наразі двоє осіб затримані за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Ми звертатимемося до Вищої ради правосуддя (з клопотанням про відсторонення від виконання обов'язків судді - ІФ-У)", - сказав у вівторок на брифінгу в Києві начальник відділу САП Олександр Омельченко.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, кого саме затримано наразі, Омельченко повідомив: "Наразі затримано голову Верховного Суду і вживаються заходи щодо перевірки інших осіб та їх причетності до кримінального правопорушення".

Говорячи про те, чи вручено підозри, він сказав: "Ще не вручили, КПК дає нам 24 години для вручення повідомлення про підозру".

"Наразі ще проводяться слідчі дії з суддями і посередниками, які виступали в цій схемі, поки що не повідомлено про підозру жодній особі, але двох осіб уже затримано", - сказав, зі свого боку, керівник САП Олександр Клименко.

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