Чиновник с немалыми доходами: Что известно о новом председателе Верховного Суда Всеволоде Князеве

Кристина Макогон / Depo.ua

Пленум Верховного Суда 22 октября во время тайного голосования избрал новым главой учреждения Всеволода Князева. За эту должность он боролся еще с двумя кандидатами, однако получил гораздо большую поддержку среди всего состава коллегиального органа.

До назначения Князев работал секретарем Палаты Верховного Суда. Пожалуй, он бы и дальше занимал эту должность, если бы его предшественница Валентина Данишевская 8 октября не сделала то, что созывет Пленум на 22 октября для избрания нового председателя суда. Также она сообщила, что не планирует оставаться в должности. Кроме Князева, на эту должность также подавался судья Кассационного хозяйственного суда Владимир Погребняк, который набрал 49 голосов, и судья Верховного Суда в составе Кассационного гражданского суда Олег Ткачук - он получил поддержку семи судей. Сам Князев набрал 98 голосов из 169.

Новый председатель вступит в должность с 1 декабря - именно тогда заканчивается каденция нынешней главы суда Данишевской, которая проработала в должности с 2017 года. О самом Князеве известно немного, однако Depo.ua собрал всю имеющуюся информацию.

Что известно о новом председателе ВСУ Всеволоде Князеве

Князев родился в Николаеве, ему 42 года. Образование он получил в Николаевском гуманитарном институте и Одесской юридической академии.

После окончания вуза работал юрисконсультом, преподавателем, а в 2001 году получил право на занятие адвокатской деятельностью, однако его действие остановили в 2013 году. Тогда же Князев и начал работать судьей. В 2015 году он уже возглавил Николаевский окружной административный суд и пробыл его председателем по 2017 год.

С ноября 2017 года Князев стал судьей сформированного на новом конкурсе Верховного Суда и секретарем Палаты ВС. Тогда суд уже возглавляла Данишевская. В своем выступлении на пленуме Князев указал на многочисленные проблемы в судебной системе Украины. По его словам, тогда судебная система была не в лучшем состоянии, и он колебался перед тем, как пойти на эту должность, "потому что это огромный груз, огромная ответственность". В то же время он заверил, что придерживается принципа быть первым среди равных и за ним не стоят никакие политические силы.

Князев также заверил, что приложит все усилия, чтобы оправдать надежды судейского корпуса и обсудит с каждым судьей проблемы украинской судебной системы, чтобы совместно построить "сильную судебную власть".

Он свободно владеет английским языком.

Семья Князева

Жену нового председателя ВСУ зовут Юлия - она с 2008 года по 2017 год работала частным нотариусом Николаевского городского нотариального округа. Сейчас занимается независимой профессиональной деятельностью. Детей у супругов двое - сын Владимир и дочь Виктория.

Чем владеет новый председатель Верховного Суда

В декларации за 2020 год Князев отметил, что арендует квартиру в столице общей площадью 133 кв.м. Интересно, что его жена также арендует жилье в Киеве площадью 31,5 кв.м. У председателя ВСУ есть квартира в Николаеве площадью 47,4 кв.м и жилой дом в этом же городе площадью 20,2 кв.м.

Передвигается Князев на автомобиле жены марки Mercedes-Benz GLE 250 2018 года выпуска.

В прошлом году в Верховном суде он получил 2 957 485 гривен зарплаты (около 246 тысяч гривен ежемесячно). За преподавание в Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова ему выплатили в 2021 году 16 817 гривен. Жена Князева доход от занятия независимой профессиональной деятельностью получила в размере 205 702 гривны.

Сбережения председатель ВСУ имеет как в банке, так и наличными. В финучреждениях он держит 40 784 гривны и 34 тысячи долларов, а его жена - почти 41 тысячу долларов. Вместе с женой у них также деньги размещены в индивидуальном банковском сейфе - там 160 тысяч долларов.

Что говорят о новом главе КСУ коллеги

Эксперты называют Князева приемлемой с точки зрения добродетели кандидатурой во время голосования.

"Это точно не худший из вариантов, которые были. Верховный Суд умеет приятно удивить. Возможно, еще не все там потеряно", - написал в Facebook глава фонда DEJURE Михаил Жернаков.





Известно, что председатель Верховного Суда избирается из числа судей ВС сроком на четыре года с правом занимать должность не более двух сроков подряд.

Заявления Князева о судебной системе Украины

В недавнем интервью глава ВСУ говорил, что в Украине нужно провести реформы и усовершенствовать систему судоустройства.

"Считаю, что каждая реформа должна вводиться таким образом, чтобы минимизировать негативное влияние на общество и права граждан", - отмечал он.

Основной задачей, которая сейчас стоит перед Верховным Судом, он назвал создание сильной и независимой судебной системы.

"И если избежать политического фактора в деятельности Верховного Суда и невозможно, то мы должны наладить нормальную коммуникацию с властью, но не на условиях козла отпущения, а на условиях сильного и независимого игрока, с которым должны считаться при принятии соответствующих властных решений", - заявлял Князев.