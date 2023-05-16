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Голова Верховного суду Князєв попався на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів
08:41 16.05.2023 |
Українські правоохоронці викрили корупційну схему, у якій брало участь керівництво Верховного суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП у Telegram.
"САП та НАБУ викрили масштабну корупцію у Верховному суді, а саме схему отримання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду", - сказано у повідомленні правоохоронців.
Там зазначили, що наразі проводяться слідчі дії. Деталі обіцяють повідомити пізніше.
При цьому, за інформацією джерела РБК-Україна, на хабарі спіймали голову Верховного суду України Всеволода Князєва.
Джерело розповіло РБК-Україна, що йдеться про хабар у розмірі 2,7 мільйона доларів. Князєв став найвищим за статусом чиновником України, якого спіймали на хабарі.
Стаття на тему:
23.10.21 Чиновник с немалыми доходами: Что известно о новом председателе Верховного Суда Всеволоде Князеве
Эксперты называют Князева приемлемой с точки зрения добродетели кандидатурой во время голосования.
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