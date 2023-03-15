«Я помилявся». Гетманцев визнав свої промахи під час створення БЕБ

Перезавантаження Бюро економічної безпеки має виправити дві помилки, які були допущені Верховною Радою під час створення цього органу: проведення конкурсу без участі міжнародних експертів і без люстрації колишніх працівників податкової міліції. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.

"Щодо міжнародників я вважав, що ми достатньо зрілі, аби зробити все самостійно. Я помилявся. <...> Це дійсно помилка. Там загалом було дві помилки. Ця і ще була правка від мого колеги Ярослава Железняка про недопущення до конкурсу експрацівників податкової міліції. Я виступив проти, бо вважав це неконституційним", - сказав Гетманцев.

Депутат вважає, що на ухвалення законопроєкту знадобиться від двох до трьох місяців.

"Окремі положення законопроєкту (щодо згаданої вами люстрації) потребують дискусії та можуть бути доопрацювані", - сказав він.

Гетманцев вважає, що за цей час БЕБ не встигне довести свою ефективність.

"Я хочу бути справедливим. Загалом діяльність БЕБ є абсолютно негативною, але в частині зерна, грального бізнесу та нещодавніх обшуків на одному тютюновому заводі я бачу перші паростки ефективності. [Але] якщо там є один ефективний заступник, який щось робить, це не означає, що ми маємо залишити інших людей зі старою свідомістю", - сказав депутат.

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