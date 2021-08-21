Почему Кабмин втихаря назначил Мельника директором БЭБУ

Юрий Вишневский / Деловая столица

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко и вслед за ним некоторые СМИ, ссылаясь на свои источники в правительстве, сообщили о том, что Кабмин таки назначил директором Бюро экономической безопасности Украины (БЭБУ) Вадима Мельника. Время для такого решения выбрано специально - вечер пятницы, народ отдыхает после окончания рабочей недели, а телевизионные выпуски новостей забиты обсуждением последних решений СНБО.

По-видимому, Офису президента и Кабмину хотелось провести это решение максимально тихо, незаметно для широкой публики. Хотя в нормальной ситуации это было бы главной новостью недели: все-таки назначен директор органа, который заменит собой Государственную фискальную службу и Главное управление "К" (по борьбе с коррупцией и оргпреступностью) СБУ.

Правительство должно было назначить директора БЭБУ до 23 августа. Такая норма записана в законе о БЭБУ: Кабмин назначает директора в течение 10 дней после объявления конкурсной комиссией результатов конкурса. Комиссия объявила тройку финалистов конкурса 13 августа, значит, 10-дневный срок заканчивается 23 августа.

Поскольку четыре дня, с 21 по 24 августа, в Украине выходные, то правительство должно было принять кадровое решение не позже пятницы, 20 августа. Никаких препятствий не было, тем более что итоги конкурса оказались такими, как надо Банковой: в тройку финалистов вошел нынешний главный фискал Вадим Мельник. Оставалось, чтобы премьер Денис Шмыгаль выбрал именно его кандидатуру среди трех финалистов и чтобы Кабмин послушно поддержал это предложение.

Но именно поэтому удивительно, как все оказалось обставлено - заседание правительства без анонса даты и времени заседания, и тем более без повестки дня. И уже, повторимся, во внерабочее время пятницы. Эти манипуляции заставляют пристальнее присмотреться ко всей данной истории.

Что не так с конкурсом

Объявление о конкурсе на занятие должности директора БЭБУ было обнародовано 16 июня, тогда же начался прием документов от кандидатов. Через полтора месяца, 29 июля, конкурсная комиссия определила перечень из 48 кандидатов, допущенных к конкурсу.

Сам конкурс занял всего 15 дней. Первым этапом было тестирование на знание законодательства и на вербально-логическое мышление. По его итогам осталось 12 кандидатов. Это решение комиссия приняла 9 августа, а уже 13-го после личных собеседований с кандидатами провела рейтинговое голосование, позволившее определить трех лучших и внести эти кандидатуры на рассмотрение премьер-министру.

К этим трем кандидатурам мы еще вернемся, но сначала остановимся на самом конкурсе. С самого начала, еще на этапе подачи документов, конкурс на занятие должности директора БЭБУ получил множество негативных оценок и критических комментариев. Мнения разделились разве что по вопросу о том, как его правильнее называть: фейковым или фиктивным.

Повторим, претензии эти звучали еще даже до первого этапа конкурса. И главной причиной был персональный состав конкурсной комиссии. Он не оставлял сомнений в том, что комиссия контролируется Офисом президента и что поэтому итог конкурса заранее предрешен.

Судейская восьмерка

Трех членов конкурсной комиссии назначил СНБО своим решением, которое было введено в действие указом Владимира Зеленского. Эту тройку составили исключительно госчиновники: директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко (с 23 июля у него новое место работы - Зеленский назначил его главой Службы внешней разведки Украины); внештатный советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака, и.о. гендиректора госпредприятия «Национальный фонд инвестиций Украины» Тимофей Милованов (именно он возглавил конкурсную комиссию) и заместитель Ермака на посту руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.

Еще трех членов конкурсной комиссии назначил Кабмин своим распоряжением. Эту тройку тоже составили исключительно госчиновники: министр инфраструктуры Александр Кубраков; первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко; министр финансов Сергей Марченко. Вряд ли нужно доказывать их абсолютную лояльность Зеленскому и Ермаку.

Наконец, еще двух членов конкурсной комиссии назначила Верховная Рада своим постановлением. Формально это независимые люди: представительница Союза налоговых консультантов Украины Людмила Рубаненко и представительница Национальной ассоциации адвокатов Украины Галина Шевченко. Но проблема в том, что за них проголосовали только депутаты из правящего большинства. Фракции партий ОПЗЖ, «Батьківщина», «Европейская солидарность», «Голос» и группа «За майбутнє» в полном составе отказались поддерживать это постановление парламента.

Естественно, такой состав комиссии с самого начала вызвал недоверие к конкурсу, причем не только со стороны украинского бизнес-сообщества, но и со стороны западных партнеров. Именно поэтому многие приличные люди, которые могли бы стать достойными претендентами на должность директора БЭБУ, вообще отказались подавать документы. Они были уверены в том, что комиссия выдаст тот результат, которого потребует Банковая, и не хотели играть роль массовки на чужом празднике.

Тройка финалистов

Итак, вернемся к итогам конкурса. После первого этапа остались 12 кандидатов. На решающем голосовании 13 августа у каждого из восьми членов комиссии было по пять голосов, которые он мог отдать за любых пятерых кандидатов из 12. Наибольшую поддержку, по семь голосов каждый, получили три кандидата:

Василий Горбаль - с 16 сентября 2020 г. является членом совета Национального банка Украины (утвержден голосами «слуг народа», «Батьківщини», группы «Доверие» и, частично, «За майбутнє»). В 2002-2012 гг. был народным депутатом, членом фракции Партии регионов, возглавлял столичную организацию Партии регионов. Короче, максимально поспособствовал приходу к власти Януковича.

Аттила Ковчи - с 8 июля 2020 г. работает в Генеральной инспекции Офиса генпрокурора на должности прокурора. Более 14 лет (с декабря 1996-го по июнь 2011-го) проработал в Государственной налоговой администрации в Тернопольской области на должностях начальника следственного отделения и начальника следственного отдела.

Вадим Мельник - с 22 декабря 2020 г. возглавляет Государственную фискальную службу Украины (ГФСУ). Проработал в налоговых органах более 16 лет - с февраля 2000-го по сентябрь 2016 г. Его карьера прошла от должности старшего следователя Государственной налоговой администрации в Киевской области до поста начальника Главного следственного управления финансовых расследований ГФСУ.

Именно эти три кандидатуры конкурсная комиссия внесла на рассмотрение премьер-министру 13 августа.

Что не так с Мельником

Закон о БЭБУ вступил в силу 25 марта. В нем записано, что не позже чем через шесть месяцев после этой даты, то есть не позже 25 сентября, БЭБУ должно начать свою деятельность, а Кабмин к тому времени должен обеспечить ликвидацию ГФСУ.

Таким образом, Вадим Мельник, в отличие от Василия Горбаля и Аттилы Ковчи, своей нынешней должности в любом случае лишится - его рабочее место будет ликвидировано. Поэтому с 6 июля, когда Мельник подал документы на конкурс в БЭБУ, для всех наблюдателей было очевидно, что именно он является фаворитом. Иными словами, поскольку он для Банковой очень ценный кадр, то она заинтересована пересадить его из кресла главы ГФСУ в кресло директора БЭБУ. Именно ради этого результата и подбирался тщательнейшим образом состав конкурсной комиссии.

Заинтересованность Банковой четко продемонстрировал первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко, который является членом конкурсной комиссии. В момент решающего голосования он отдал один из пяти своих голосов именно Мельнику, а остальные четыре - никому не отдал.

Таким образом, Банковая и правительство не постеснялись крепко-накрепко привязать себя к Мельнику. И это может сыграть с ними злую шутку. Ибо в последний момент появился весьма серьезный компромат на этого кандидата. И это не какие-то пленки с аудиозаписями неизвестного происхождения, а совершенно законный официальный документ. Обнародовал его журналист Юрий Бутусов 19 августа.

«Ровно 5 лет назад был подписан приказ о многочисленных финансовых нарушениях в работе Главного следственного управления ГФС, в результате которого был уволен его тогдашний начальник Вадим Мельник - нынешний глава ГФС», - сообщил журналист. Он подчеркнул, что уход Мельника произошел в результате проведения тематической проверки, материалы которой изложены в приказе №714 тогдашнего главы ГФС Романа Насирова от 19 августа 2016 г.

«Проверка установила, что Главное следственное управление финрасследований Мельника систематически нарушало Порядок хранения вещественных доказательств. Изымались миллионы долларов и десятки миллионов гривень, которые долгое время не передавались на хранение государству. Почему это нельзя делать? Потому что большой коррупционный риск, что, держа у себя личном сейфе большие деньги, налоговый милиционер вдруг захочет не передавать государству изъятую сумму и действовать по закону, а вернуть деньги подозреваемому, вымогая у него долю для себя лично - и без всяких формальностей быстро принять решение по такой сделке, а можно и просто нарыть компромат, и изъятое никуда не отдавать», - констатирует Бутусов.

В самом деле, масштабы нарушений, вскрытых проверкой, впечатляют. «Имеет место непередача подразделениями налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровский, Киевской, Одесской областях, г. Киева и Центрального офиса ГФС для хранения уполномоченному банку изъятых наличных средств в сумме 24,3 млн грн, 2,3 млн долларов США... местонахождение которых не установлено», - говорится в документе.

«В конце приказа Насиров требует от Мельника вернуть все указанные ценности и поставить их на учет. Неизвестно, было ли все поставлено на учет, но Мельник после этого ушел из ГФС», - отмечает Бутусов и далее резюмирует: «А ведь Кабмину стоит задать вопрос - а выполнил ли Мельник приказ? Все ли поставлено было на учет? Были ли уголовные дела по указанным фактам? Не закрыл ли кто-то эти дела в правоохранительных органах? Возможно, стоит Кабмину запросить такую информацию, прежде чем превращать БЭБ в подобие описанной в приказе структуры?»

Стоит отметить также, что вопросом о том, почему Мельник уволился из ГФСУ пять лет назад, заинтересовались и другие журналисты. Некоторым удалось раскопать довольно интересные подробности.

По-видимому, Банковая взяла паузу, чтобы взвесить все риски, но под вечер пятницы все же решила не менять своих планов. Что ж, в конкурсе поставлена точка. Теперь Мельник должен успеть до 25 сентября превратить ГФСУ в БЭБУ.

Вывеска, конечно, поменяется. А насколько поменяется содержание работы, это остается под большим вопросом.