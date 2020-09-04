Новый кошмар для бизнеса. Как Зеленскому создадут «Бюро экономического беззакония»

Юрий Вишневский / Деловая столица

Парламентские эксперты пришли к выводу, что называть БЭБУ государственным правоохранительным органом - значит грешить против истины, ибо на самом деле это будет орудие в руках президента.

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБУ). Так будет называться новый правоохранительный орган, закон о котором Верховная Рада приняла в первом чтении 3 сентября. К этому законопроекту много претензий, но главная из них - в том, что БЭБУ может стать карательным мечом в руках президента.

Новая СБУ

БЭБУ создается вместо налоговой милиции, которая полностью упраздняется. Кроме того, «похудеет» СБУ: она лишается функций защиты экономического потенциала Украины, предупреждения, выявления, прекращения и раскрытия коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. В Центральном управлении СБУ упраздняется функциональное подразделение по борьбе с коррупцией и организованной преступностью - знаменитое Главное управление «К», начальник которого по должности является первым заместителем главы СБУ.

Эти функции не исчезают - они передаются БЭБУ. Благодаря этому БЭБУ может стать новой СБУ, если оно будет с таким же или еще большим рвением кошмарить бизнес. Все зависит от того, с какой целью создается новый орган - чтобы он действовал исключительно по закону или же чтобы выполнять пожелания Банковой.

Какие были варианты

Нелишне напомнить, что идея создания органа, который заменил бы налоговую милицию и управление «К» СБУ, была выдвинута давно. По предложению Петра Порошенко был разработан законопроект «О Национальном бюро финансовой безопасности Украины». Его авторами стали тогдашняя глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина и еще четверо депутатов из БПП и «Народного фронта». Этот проект был внесен 19 марта 2019 г., вскоре Порошенко определил его как неотложный, однако до рассмотрения его дело так и не дошло. Был избран новый президент, которому захотелось новый парламент и новый законопроект.

В нынешней Верховной Раде в первый же месяц ее работы появились три законопроекта: 30 августа - №1208 «О Бюро финансовых расследований» (автор - «слуга народа» Даниил Гетманцев), 10 сентября - №1208-1 «О Национальном бюро финансовой безопасности Украины» (авторы - Нина Южанина и еще 16 членов фракции партии «Европейская солидарность»), 18 сентября - №1208-2 «О Бюро финансовых расследований» (авторы - «слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк и Денис Монастырский). Последний из них был принят в первом чтении 2 октября, получив 270 голосов, однако 17 января 2020 г. парламент отклонил его 253 голосами.

После этого началась разработка новых проектов. Первой успела фракция партии «Голос». 19 февраля Ярослав Железняк и еще 12 депутатов из «Голоса» внесли законопроект №3087 «О Бюро экономической безопасности».

6 марта альтернативный законопроект №3087-1 с таким же названием внесли «слуги народа» Алексей Устенко и Андрей Холодов, занимающие руководящие посты в профильном комитете (по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики): Холодов является замглавы комитета, а Устенко возглавляет один из подкомитетов.

Далее профильный комитет попытался сделать из двух проектов один - и в результате получился законопроект №3087-д «О Бюро экономической безопасности Украины». Его внесли 2 июля глава профильного комитета Даниил Гетманцев и еще 12 «слуг народа».

«Продукт некомпетентности и очковтирательства»

Именно этот проект и был вынесен на голосование депутатов 3 сентября. Его поддержали 245 депутатов. В их числе - 213 (из 247) «слуг народа», 16 (из 19) членов фракции партии «Голос», 11 (из 20) членов группы «Доверие», четверо внефракционных (в т.ч. спикер и первый вице-спикер) и один представитель «Батькивщины». Абсолютно отказались поддержать проект ОПЗЖ, «Европейская солидарность» и «За будущее».

Есть множество претензий к качеству законопроекта. Особенно жестко прошлась по нему Нина Южанина. Приведем начало ее выступления, чтобы дать представление о сути ее аргументов.

«Сегодня вам был представлен доработанный и рекомендованный комитетом для принятия законопроект за основу. Очередной продукт некомпетентности, очковтирательства, консервация старых неэффективных методов организации правоохранительной деятельности, отсутствие структурных изменений, усиление давления на бизнес. Именно эти факты стали основанием отклонения 17 января проекта 1208-2 о Бюро финансовых расследований. Изменилось ли что-то сейчас? Частично и только в худшую сторону. Называю, что именно. Проект стал более рамочный, понятие и функционал более размыты, сохранение действующих устаревших подходов по противодействию системным криминальным проявлениям в экономике. В основе концепта снова традиционная модель организации правоохранительной деятельности реактивного и инцидентного стиля, по которому правоохранители в большей степени только реагируют соответствующим образом на уже совершенные преступления».

Негосударственный и неправоохранительный

12 страниц замечаний к проекту Гетманцева накатало ГНЭУ - Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады. Особого внимания заслуживает одно из этих замечаний. В своих выводах парламентские эксперты подчеркивают, что создаваемый орган настолько подконтролен президенту, что его некорректно называть государственным правоохранительным.

Приведем прямую цитату из выводов ГНЭУ: «В общем, системный анализ положений законопроекта свидетельствует о том, что БЭБ фактически будет подконтрольно только Президенту Украины. Это, в частности, подтверждает порядок назначения и увольнения директора БЭБ Президентом Украины и проведения конкурсного отбора на должность директора (ст. 13 проекта), порядок формирования Совета общественного контроля (ст. 31 проекта), контроль за деятельностью БЭБ (ч. 3, 4 ст. 32 проекта), и тому подобное. Следовательно, в таком случае вряд ли корректным является определение БЭБ, как государственного правоохранительного органа, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие уголовных преступлений, отнесенных к его компетенции».

Вообще-то это шокирующий факт: парламентские эксперты в официальном документе пришли к выводу, что называть БЭБУ государственным правоохранительным органом - значит грешить против истины, ибо на самом деле это будет орудие в руках президента. Но в наших условиях это уже не шок, а так - обыденность.

Как Гетманцев предохранился от КСУ

В связи с этим следует отметить один важный момент. Как известно, 28 августа Конституционный суд Украины принял решение, в котором признал неконституционным указ президента Украины «О назначении А. Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины» от 16 апреля 2015 г. Основанием для такого решения стало отсутствие полномочий назначать директора НАБУ в списке полномочий президента Украины в Конституции Украины. Но полномочий назначать директора БЭБ там тоже, конечно же, нет.

Эта коллизия вынудила комитет Гетманцева уже 1 сентября пересмотреть свое заключение по проекту. Комитет рекомендовал Верховной Раде принять этот проект за основу и поручить этому же комитету внести в текст изменения «о закреплении за Кабинетом Министров Украины полномочий относительно создания и подчинения» БЭБУ. Гетманцев, представляя проект депутатам 3 сентября, озвучил эту рекомендацию. И она учтена в решении парламента.

Кто и как отберет директора БЭБУ

Однако на самом деле вопрос о том, кто именно будет назначать директора БЭБУ, - совершенно второстепенный. Если директор БЭБУ будет назначаться не указом президента, а постановлением правительства, это, конечно, поможет Гетманцеву предохранить себя и Зеленского от неприятного вывода со стороны КСУ. Но главное все же в другом - в процедуре отбора кандидата на эту должность.

Чего хотел Зеленский - это совершенно откровенно показал законопроект «слуг народа» Устенко и Холодова. Там было записано, что директор бюро «назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины» безо всяких конкурсов. Принятие такого закона было бы откровенной пощечиной западным партнерам-кредиторам. А Зеленскому западные кредиты нужны. Поэтому и появился «компромиссный» проект Гетманцева, где кандидатуру директора БЭБУ отбирает конкурсная комиссия из девяти членов: по три от президента, парламента и правительства. Если учесть, что и правительство, и парламентское большинство контролируются Зеленским, то нетрудно догадаться, что результат будет таким, какого захочет Зеленский.

