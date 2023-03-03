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АНАЛІТИКА

«Народні Спартани»: на зібрані кошти законтрактовано 101 бронетранспортер, 24 машини вже надійшли в Україну

22:01 03.03.2023 |

Політика

«Народні Спартани»: на зібрані кошти законтрактовано 101 бронетранспортер, 24 машини вже надійшли в Україну

 

В листопаді минулого року волонтер Сергій Притула оголосив збір коштів на закупівлю бронетранспортерів Spartan для потреб ЗСУ. Тоді планувалося зібрати щонайменше 200 млн грн. за тиждень, щоб купити 50 бронетранспортерів. І тепер настав день передачі першої партії бойових машин силам оборони України.

Як повідомив Сергій Притула в новому дописі, за донати від українців та представників бізнесу вдалося закупити 101 бронетранспортер. При цьому перша партія з 24 одиниць вже передана військовим.

«За кошти людей та бізнесів, які свого часу задонатили на Спартани, наш фонд закупив і доставляє в Україну історично рекордну партію бронетехніки, яка заходить не по лінії міжурядової комунікації!

101 бронетранспортер.

Першу партію з 24 вже передали військовим», - заявив Сергій Притула.


В «Благодійному Фонді Сергія Притули» поділилися додатковими відомостями про закуплені бронетранспортери. Зазначається, що за півтори доби з моменту оголошення збору українці внесли 236 млн грн. За ці кошти було законтрактовано 101 одиницю гусеничної бронетехніки.

«Народні Спартани»: на зібрані кошти законтрактовано 101 бронетранспортер, 24 машини вже надійшли в Україну

 

В Україну завезено 24 бойові машини, які пройшли обслуговування у Великобританії. Вони підготовлені до встановлення систем зв'язку та озброєння. Усі отримані бронемашини передаються Командуванню Сухопутних військ ЗСУ для подальшого розподілу.

Законтрактована техніка надходитиме в Україну декількома чергами через складність логістики. Про кожну партію планується повідомляти окремо. Слід зазначити, що зібрані кошти було спрямовано на закупівлю не лише бронетранспортерів Spartan, але й іншої бронетехніки. Фактично серед 101 одиниць присутня техніка 8 моделей: FV103 Spartan, Samaritan, Sultan, Stormer, Shielder, FV432 Bulldog, FV434, Samson.


«Дякуємо за донати кожному: сотням тисяч українців, українських бізнесів, дітей і небайдужих людей з-за кордону. Вдячні логістичному партнеру - компанії «Нова Пошта», яка покрила витрати на доставку броні в Україну», - додали в «Благодійному Фонді Сергія Притули».

Spartan - це британський гусеничний бронетранспортер, розроблений в 1970-х роках та призначений для перевезення спеціалізованих груп військових (команди управління вогнем, розвідувальні та зенітні групи). Цей БТР може перевозити 7 осіб - 2 або 3 члени екіпажа та 5 або 4 як пасажирів. На додаток до ролі бронетранспортера, Spartan також використовується як несучи транспортний засіб для ракет Swingfire. З озброєння доступний один 7,62-мм кулемет. Додатково БТР може мати по 4 диморозрядники з кожного боку.
За матеріалами: ITC.ua
 

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