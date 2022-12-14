Благодійники доставили ЗСУ бронемашини Spartan

До України прибула партія бронемашин FV103 Spartan, придбаних за кошт благодійників.

Як пише Мілітарний, бронемашини привіз фонд Петра Порошенка спільно з волонтерами ГО «Справа Громад».

Порошенко повідомив, що ця перша партія бронемашин вирушить у район Бахмута та Авдіївки.

Імовірно, бронемашинами посилять Десантно-штурмові війська Збройних Сил України.

«Перші "Cпартани" в Україні! А скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою. Десантуро, тримай підкріплення», - розповів Петро Порошенко.

9 листопада повідомлялося, що з Великої Британії до України відправили 6 бронемашин CVR(T).

Судячи з документа Держаної служби експортного контролю України, перша партія включає командно-штабні машини FV105 Sultan та бронетранспортери FV103 Spartan.

Також в роботі документи й ліцензії на поставку ще 8 бронемашин серії CVR(T).

«6 бронемашин із загалом законтрактованих 14 - штурмові і розвідувальні Spartan, командні Sultan і медичні Samaritan - скоро будуть у ЗСУ. Днями нарешті отримали українську ввізну ліцензію», - розповів Порошенко.

Місяць тому українські волонтери домовились із владою Великої Британії про постачання партії цих бронемашин.

Зазначається, що кожна така поставка потребує мінімум трьох ліцензій. Одна - експортна, яку надає країна-постачальник. Друга - транзитна, її надає Польща. Третя - українська.

За даними Юрія Бірюкова, кожен FV103 Spartan коштував волонтерам 29 500 фунтів. Всі машини пройшли повний капремонт, відновлення та обслуговування. Такі умови купівлі цієї техніки, без ремонту її вартість була би нижчою.



