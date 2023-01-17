Британія окрім танків передасть Україні ракети, 100 тисяч снарядів, безпілотники та бронетранспортери Bulldog

Міністр оборони Британії Бен Воллес 16 січня оголосив про нову допомогу Україні, яка включатиме 14 танків Challenger 2 та сотні бронетранспортерів FV-432, відомих, як Bulldog.

"Сьогодні я можу оголосити про великий пакет бойової потужності для прискорення успіху України... Ми відправимо ще кілька сотень броньованих машин, в тому числі Bulldog", - повідомив британський міністр.

За його словами, в новий пакет увійде 8 гармат AS90, сотні броньованих машин, включаючи транспортери Bulldog, десятки безпілотників для підтримки артилерії, сто тисяч артилерійських снарядів.

Також Британія надасть Україні ракетні комплекси, включаючи систему GMLRS, систему ППО Starstreak, ракети ППО середньої дальності.

У Британії будуть навчати ще 20 тис. українських військових. Київ також отримає від Лондона обладнання для подолання мінних полів та встановлення водних переправ на 28 млн фунтів.

Виступаючи у британському парламенті, Воллес назвав останній пакет допомоги Україні найбільшим за час конфлікту. "Сьогоднішній пакет значно збільшує можливості України, - заявив міністр. - Він означає, що вона може перейти від стримування до вигнання російських військ з української землі".

Воллес підтвердив, що Британія стане першою країною, яка поставить Києву танки західного зразка.

При цьому він висловив сподівання, що інші союзники України, зокрема Польща та Фінляндія, зможуть надати українським військовим танки "Leopard-2". Британський міністр зазначив, що у цьому питанні все залежить від Німеччини, яка розробила та виробляє ці машини.

Що ще сказав Уоллес у парламенті:

- Він заявив, що Росія зараз використовує примусову працю ув'язнених для озброєнь.

- За словами міністра оборони Британії, призначення начальника генштабу Росії Валерія Герасимова командувачем операцією армії РФ в Україні означає, що "можна очікувати повернення тенденцій до російського наступу - незалежно від того, яка кількість людських жертв його супроводжуватиме".

- З початку вторгнення Росія втратила 1600 танків.

Президент України Володимир Зеленський подякував Великій Британії за надання великого пакету військової допомоги.

Україні потрібні танки

Про потребу в західних танках Київ заявляв ледь не з початку повномасштабного вторгнення Росії. Аналітичний ресурс Global Firepower, що складає рейтинги найсильніших армій, у своєму останньому звіті станом на початок року вказував на разючий дисбаланс в кількості танків між Україною і РФ. За його даними, українська армія має приблизно 1,8 тисячі одиниць, а російська - в сім разів більше (12,6 тисячі).

За час війни ЗСУ були змушені задовольнятись лише точковими постачаннями старих або модернізованих радянських танків від країн Східної Європи, або розраховувати на російські трофейні, захоплені на полі бою.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний прямо називає бронетехніку одним ключових чинників для українського наступу. Він вказує і конкретну цифру - 300 танків.

Нещодавно цей процес зрушив з місця. Польща на минулому тижні заявила, що надасть Україні танки Leopard. Про намір надати Україні танки оголосила і Британія.