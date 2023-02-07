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Бюро економічної безпеки можуть ліквідувати, – Арахамія
22:49 06.02.2023 |
Народні депутати пропонують ліквідувати або реформувати створене менше ніж півтора роки тому Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив у інтервʼю українській редакції Forbes.
"Коли ми створювали БЕБ, були очікування, що замість економічних департаментів СБУ та інших силових структур з'явиться орган з акцентом на аналітичну функцію. Натомість ми отримали "департамент обшуків", - розповів Арахамія.
"До БЕБ у нас є різні підходи. Частина нардепів пропонує його ліквідувати. Частина - реформувати. Обида табори визнають, що орган працює неефективно. Тож поки шукатимемо консенсус. Я схиляюся до варіанту з ліквідацією. До речі, партнери (міжнародні, - ред.) також не проти цього шляху", - додав голова фракції.
Коментуючи роботу БЕБ найближчим часом Арахамія зауважив, що "по-хорошому, треба провести новий конкурс та переатестацію персоналу".
Нагадаємо, у серпні 2021 року Кабінет міністрів призначив директором Бюро економічної безпеки Вадима Мельника, який очолював Державну фіскальну службу (ДФС, координувала роботу податкової міліції) з кінця 2020 року.
У листопаді того ж року Кабмін прийняв розпорядження "Про початок діяльності Бюро економічної безпеки". Кадрове доукомплектування БЕБ досі не завершено, хоча співробітники нового органу вже періодично стають фігурантами корупційних справ. При цьому на роботу в новий орган перейшла частина колишніх працівників податкової міліції.
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