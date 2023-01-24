Симоненко звільнився з ОГПУ після відпочинку в Іспанії

Олексія Симоненка звільнили з посади заступника генерального прокурора України, повідомляє ОГПУ у Telegram. Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення Симоненка за власним бажанням.

Симоненко перебував на посаді заступника генерального прокурора з 27 березня 2020 року.

За даними ЗМІ, Симоненко на Новий рік їздив з родиною у десятиденну відпустку до Іспанії. Після оприлюднення цієї інформації, Володимир Зеленський заявив, що РНБО ухвалили рішення випускати чиновників за кордон лише у службових справах.

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Венедіктова іноді не брала на себе відповідальність за скандальні рішення. Зокрема, вона могла піти у відпустку на день-два, а в цей час її заступники, зокрема і Олексій Симоненко, підписували скандальні процесуальні рішення. Так було з підозрою Петру Порошенку.



15.02.21 Допрос директора НАБУ Сытника отменяется - генпрокурор

Юрий Бутусов отметил: "Таким образом, сорвана попытка замгенпрокурора Алексея Симоненко создать конфликт интересов в расследовании и забрать дело из НАБУ на данном основании (речь идет о "деле" Олега Татарова - ИФ)".