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Допрос директора НАБУ Сытника отменяется - генпрокурор
09:12 15.02.2021 |
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила об отмене допроса директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.
"Допрос Сытника и Калужинского отменяется", - написала Венедиктова на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.
В свою очередь журналист Юрий Бутусов отметил: "Очень быстрое и важное решение генерального прокурора - напомню, вчера вечером директор НАБУ Артем Сытник и руководители детективов получили повестки на допрос в ОГПУ. Таким образом, сорвана попытка замгенпрокурора Алексея Симоненко создать конфликт интересов в расследовании и забрать дело из НАБУ на данном основании (речь идет о "деле" заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова - ИФ)".
"Это значит, что дело Татарова продолжает оставаться в ведении НАБУ", - написал Бутусов.
Как сообщалось, детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.
21 декабря 2020 года адвокат Татарова Александр Кузьменко сообщил, что уголовное производство НАБУ в отношении заместителя руководителя Офиса президента Украины касается скидки на парковку в одном из жилых комплексов Киева, а не дела о "квартирах для Нацгвардии".
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