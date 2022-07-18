Зеленський усунув голову СБУ Баканова та відсторонив генпрокурорку Венедіктову

Президент Володимир Зеленський усунув з посади голову СБУ Івана Баканова та відсторонив генпрокурорку Ірину Венедіктову.

Про це йдеться в указах на сайті президента.

Виконання обов'язків генпрокурора він поклав на Олексія Симоненка - нинішнього заступника Венедіктової.

Баканова усунули по статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Ця стаття звучить так: "Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків".

За конституційною процедурою, і для повноправного призначення, і для звільнення керівників СБУ та генпрокуратури потрібне рішення парламенту.

У день, коли президент усунув з посади Баканова, стало відомо, що Державне бюро розслідувань затримало колишнього очільника одного кримського управління СБУ.

Його підозрюють в держзраді і роботі на Росію. Мова йде про Олега Кулініча.

Він майже півтора року до березня 2022-го очолював управління СБУ по АР Крим, яке після російської анексії півострова дислокувалось в Херсоні.

Кулініч став останньою краплею у низці скандалів довкола високих чинів СБУ, до яких виникли претензії з початку вторгнення Росії.

Причини звільнення

У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський пояснив свої рішення щодо Баканова та Венедіктової тим, що до них є багато питань через колабораціонізм їхніх підлеглих.

За словами президента, на сьогодні є 651 кримінальне провадження про державну зраду та колабораційну діяльність працівників прокуратури й інших правоохоронних органів.

Зокрема, понад 60 працівників прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти України.

"Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв'язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь", - заявив президент.

У своєму відео президент закликав конкурсну комісію призначити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та почати відбір голови Національного антикорупційного бюро.

При цьому сам же офіс президента, за свідченнями експертів та навіть західних дипломатів, і може бути причетним до цього затягування.

Переможець прозорого конкурсу не може отримати призначення через те, що вже пів року представники комісії від влади не можуть зібрати засідання і формально оголосити переможця.

Друг президента і кадрові проблеми в СБУ

Івана Баканова призначили на чолі СБУ у серпні 2019 року. Коли Зеленський і його фракція "Слуги народу" прийшли до влади.

Іван Баканов є другом дитинства Володимира Зеленського. Вони разом працювали у студії "Студії "Квартал 95". Під час передвиборчої кампанії Баканов керував штабом Зеленського, також він очолював партію "Слуга народу".

Баканов має юридичну освіту. Його дружина Оксана мала російське громадянство.

У червні американське видання Politico писало, що Баканов може позбутися свого крісла. Тоді джерела видання повідомляли, що Зеленський прагне замінити голову СБУ після низки невдач спецслужби і втрати Херсона.

Щоправда, 27 червня голова держави заявляв таке: "Якби я хотів його (Баканова, - Ред.) звільнити, то вже звільнив би".

До Баканова було багато претензій щодо того, що низка його високопоставлених підлеглих або втекли з України під час вторгнення Росії, або незадовільно працювали.

Зокрема, 29 травня Зеленський звільнив очільника харківського управління СБУ Романа Дудіна. Причина - він начебто "не працював на захист міста від російської агресії".

У квітні Володимир Зеленський говорив про проблему "зрадників серед співробітників СБУ". Тоді він позбавив звань деяких керівників відомства.

"Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають. Тому вже більше не генерали ексначальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович та ексначальник УСБУ в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович", - заявив тоді голова держави.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко в інтерв'ю "Укрінформу" стверджував, що помічник начальника Херсонського управління СБУ - начальник Антитерористичного центру Ігор Садохін видав Росію мережу мінних полів та координував дії російської авіації в області.

Пан Наумов втік з України з початку вторгнення, його затримували аж у Сербії.

Через це багато оглядачів вказували, що Баканов, який до призначення на посаду не мав досвіду роботи в правоохоронних органах, міг проводити неправильну кадрову політику.

Венедіктова - давня соратниця Зеленського і перша жінка на чолі ГПУ

Ірина Венедіктова очолила ГПУ у березні 2020 року. До цього вона була депутаткою від "Слуги народу" та тимчасово очолювала Державне бюро розслідувань.

Харків'янка Венедіктова була соратницею Володимира Зеленського ще до президентської кампанії, потім стала його радницею.

На посаді в.о. голови ДБР пані Венедиктова запам'яталась низкою скандалів, зокрема, щодо призначення після конкурсу своїм заступником колишнього адвоката експрезидента Віктора Януковича Олександра Бабікова.

Коли Венедіктова очолювала генпрокуратуру, висунули підозри у держзраді п'ятому президенту Петру Порошенку. Розслідування у цій справі продовжувалось навіть під час війни, заявляла нещодавно Венедіктова.

Проте на посаді генпрокурорки Венедіктова іноді не брала на себе відповідальність за скандальні рішення. Зокрема, вона могла піти у відпустку на день-два, а в цей час її заступники, зокрема і Олексій Симоненко, підписували скандальні процесуальні рішення.

Так було з підозрою Петру Порошенку. Ірина Венедіктова сама її не підписала і пішла у відпустку, тож свій підпис під цим надзвичайно важливим з політичної точки зору документом поставив не надто відомий тоді заступник Олексій Симоненко.

Схожа ситуація була під час розслідування НАБУ справи щодо скандального заступника голови офісу президента Олега Татарова.

Тоді у відповідальніший момент, коли справу передали від НАБУ до СБУ, Венедіктова також відвела ключову роль у фактичному захисті Татарова саме Олексію Симоненку.

Венедіктова анонсувала міжнародну коаліцію з розслідування злочинів РФ в Україні і стала голосом звинувачень росіян у воєнних злочинах. Прокурори зареєстрували в Україні 22 тисячі воєнних злочинів та ідентифікували 127 підозрюваних у цих злочинах.

В Україні на територіях, які були окуповані, почали працювати міжнародні прокурори. У Гаазі відбулась конференція з притягнення до відповідальності за злочини РФ, де 45 країн підписали декларацію, щоб допомогти Україні розслідувати ці злочини і виділити на це гроші.

В Україні запрацював хаб warcrimes.gov.ua, куди свідки злочинів надсилають свої свідчення. Вже надіслали понад 60 тисяч фото та відео свідчень