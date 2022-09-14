Суд оштрафував ексголову «Укрексімбанку» Мецгера на 3400 гривень через напад на журналістів

Голосіївський районний суд Києва 14 вересня визнав винуватими ексголову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, колишнього директора департаменту банківської безпеки установи Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова у справі нападу на журналістів та призначив кожному штраф.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Суддя Голосіївського районного суду Києва Микола Дідик зачитав вирок, згідно з яким Євгена Мецгера визнали винуватим за ч.1 та ч.3 статті 171 Кримінального кодексу ("Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища") та визначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 3400 грн (200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) без позбавлення права займати певні посади", - пише видання.

Так само винуватими суд визнав Тельбізова та Осіпова за ч.1 та ч.2 статті 171 та ч.1 статті 126 - "побої та мордування". Обидвом суд призначив штраф по 1700 грн.

Нагадаємо, 4 жовтня співробітники "Укрексімбанку" вчинили напад на журналістів програми "Схеми" під час запису інтерв'ю з головою банку Євгеном Мецгером у його кабінеті через питання, які йому не сподобалися. У журналістів силою відібрали камери та видалили записане відео.

Питання стосувалося виданого банком кредиту на $60 млн під заставу спірного ТРЦ SkyMall фірмам маловідомого бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованому Донбасі та сплачує податки окупаційній владі.

Євген Мецгер та пресслужба "Укрексімбанку" спочатку заперечували факт нападу та звинувачували журналістів у провокації. Однак після того, як вдалося відновити відео нападу, Мецгер попросив усунути його від виконання обов'язків на час слідства і визнав свою провину, пояснивши те, що сталося, "емоційним сплеском". Згодом він все ж написав заяву про відставку, яку наглядова рада банку задовольнила.

У свою чергу прокуратура повідомила про підозру Мецгеру та двом посадовим особам "Укрексімбанку" за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Слідство кваліфікувало його дії за статтею 171 Кримінального кодексу ("Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища").

До призначення головою "Укрексімбанку" Євген Мецгер був заступником нинішнього голови НБУ Кирила Шевченка в "Укргазбанку". А його дружину Юлію Мецгер у 2019 році президент Володимир Зеленський призначив до наглядової ради "Приватбанку". Після цього виявилося, що вона є кумою подруги та екс-колеги президента Олени Кравець.