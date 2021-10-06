Финансовые новости
- |
- 06.10.21
- |
- 12:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Схемы» возобновили удаленные кадры нападения на них в «Укрэксимбанке»
08:06 06.10.2021 |
Редакции "Схем" удалось восстановить видеозапись нападения на съемочную группу программы в кабинете главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера.
Видео опубликовано на канале "Радіо Свобода" в YouTube.
"Видео восстановлено на обоих карточках с обеих камер, на которые велась запись. Так, представляю, насколько шокированы этим будут в "Укрэксимбанке". Ведь они были убеждены, что доказательства уничтожены", - пишет в Фейсбуке главред "Схем" Наталья Седлецкая.
Восстановленное видео длится 7 минут. Камеры зафиксировали, как глава правления "Укрэксимбанка" Мецгер требует закончить интервью, потому что "это что-то какая-то фигня началась".
"Володь, выруби его, пожалуйста, что он ходит тут?", - говорит Мецгер главе департамента информполитики банка Владимиру Пикалову.
"Игорь, забери у него камеру к чертовой матери. Охерели... И вот эту тоже, Игорь. Забирай", - обращается он к вызванному в кабинет директору департамента банковской безопасности банка Игорю Тельбизову.
"Пойдите с айтишниками, вычистите все говно", - отдает Мецгер распоряжения подчиненным.
Камеры сняли, как оператору "Схем" заламывают руку, как у журналистов отбирают и уносят камеры.
"Почистить полностью, абсолютно все. В ноль", - говорит один сотрудник банка другому, передавая ему камеры. Тот еще какое-то время не может понять, как остановить запись. "Как его вырубить, вот эту фигню?" - спрашивает голос за кадром. "Задача - надо все вытереть. В ноль", - добавляет он. На этом запись заканчивается.
"Схемы" отмечают, что готовы предоставить видео правоохранительным органам, чтобы те подтвердили его аутентичность.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Теплокоммунэнерго до сих пор не знают, по каким ценам будут поставлять тепло населению
|«Схемы» возобновили удаленные кадры нападения на них в «Укрэксимбанке»
|Рада отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний на два пленарных заседания
|Итоги Трускавца-2. Цемент для «слуг», возвращение Милованова и тет-а-тет с Путиным
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Приветы из Трускавца: Какие планы у Зеленского на Разумкова и Путина
|Позитив недели. Залужный разрешил вести ответный огонь по оккупантам на Донбассе
|В ОРЛО стали массово жаловаться, что к больным с подозрением на заражение коронавирусом перестали выезжать «скорые»
|Аферистичный прагматизм Михо
|На пути к культу личности. Почему Разумкова увольняет Арахамия, а не Зеленский
|Сажать за крупную контрабанду: Почему закон блокируется
Это интересно
|Мировые авиакомпании взяли на себя обязательство сократить выбросы CO2 до нуля к 2050г - IATA
|В Украине выявили оператора вымогательского ПО. Заблокированы криптокошельки с $1,3 млн
|Сбой в работе Facebook был связан с неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах
|PUBG стала самой прибыльной и самой загружаемой мобильной игрой
|Genesis раскрыл характеристики электрокроссовера GV60
|Американцы предлагали туристам переночевать в припаркованных на Манхэттене минивэнах за 100 долларов в сутки
|Amazon представила процессор AZ2 с поддержкой технологии распознавания лиц