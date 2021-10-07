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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Укрэксимбанк» под руководством Мецгера выдал кредит на $60 миллионов на покупку спорного ТРЦ Sky Mall

 

В "Укрэксимбанке" заявили, что в апреле 2021 года выдали кредит в сумме 60 млн долл на покупку ТРЦ Sky Mall - именно об этом кредит спрашивали журналисты "Схем" во время интервью, которое завершилось нападением на журналистов.

О кредите рассказал и.о. главы правления банка Сергей Ермаков во время пресс-конференции.

Глава наблюдательного совета Оляна Гордиенко заверила, что банк сотрудничает с правохранительными органами и предоставляет всю необходимую информацию.

По ее словам, во время внутреннего расследования выяснили, что во время интервью 4 октября журналисты "Схем" "проявили заинтересованность" в вопросе выдачи банком кредита лицу, "которое по мнению журналистов" могла быть связана с финансированием антигосударственной деятельности на временно оккупированных территориях на востоке Украины.

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Похоже, слово «ДНР» таит в себе какую-то большую тайну Укрэксимбанка. Именно оно стало тем триггером, который вызвал вспышку Мецгера против журналиста «Схем».

И.о. главы правления Сергей Ермаков сначала заявил, что для разглашения информации, которую он озвучил, от клиента получили вейвер на раскрытие информации, в т.ч. такой, которая составляет банковскую тайну.

По его словам, в апреле 2021 года банк предоставил кредит в сумме 60 млн долл 2 компаниям - ООО "Оптовая сеть 2011" и ООО "Славиан", а общий проект составил около 80 млн долл.

Ермаков добавил, что реализация соглашения была направлена ​​на покупку Сергеем Брюховецким ТРЦ Sky Mall у заявленного на тот момент бенефициара.

По его словам, по требованию банка заемщик предоставил выводы юристов по урегулированию корпоративного конфликта и относительно имеющихся судебных исков.

Согласно выводам, по словам Ермакова, наличие арбитражного решения по делу эстонского бизнесмена Теддера Хиллара не ставило под угрозу право собственности заемщиков на ТРЦ.

И.о. главы правления банка заверил, что на момент выдачи кредита заемщик Брюховецкий прошел "надлежащую процедуру проверки".

В рамках проверки банк, по его словам, не обнаружил никакой информации, которая бы свидетельствовала о наличии уголовных дел по владению долями в компаниях, зарегистрированных в т.ч. на неподконтрольных территориях.

Банк также установил, что на момент заключения кредитного соглашения Брюховецкий имел действительную справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица и фактически проживал в Киеве.

Ермаков добавил, что движение средств в рамках кредитного соглашения происходило или между счетами в "Укрэксиме", или на счета заемщиков в других украинских банках, или на свой счет контрагента.

Журналисты на пресс-конференции спросили, объяснял ли Мецгер свою агрессивную реакцию на вопрос о кредите, если там, как рассказали в руководстве банка, нет никаких свидетельств о финансировании терроризма.

"Процедура рассмотрения этого инцидента предусматривает получение объяснений от лиц, которые были в него вовлечены. К сожалению, еще не дошел процесс до того, чтобы господин Мецгер дал свои объяснения. Это обязательно произойдет. Я думаю - сегодня или завтра.

Почему не дошел процесс - потому что господин Мецгер, во-первых, имеет право для подачи объяснений получить правовую помощь, во-вторых, Мецгеру было вручено подозрение. Но получение объяснений есть в процедуре", - пояснила Гордиенко.

В залоге кредита - весь комплекс Sky Mall, добавили в банке, отвечая на вопросы.

Напомним:

4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.

Журналисты спрашивали о "сомнительном" многомиллионном кредите лицу, которое может быть связано с финансированием терроризма.

Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".

После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.

Подозрение в препятствовании профессиональной деятельности журналистов вручили директору департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимиру Пикалову,который накануне избежал вручения подозрения, проскользнув с места работы через другой выход.

Столичные правоохранители вручили подозрение второму фигуранту дела о препятствовании профессиональной деятельности журналистов "Схем" - Евгению Мецгеру.

В июне 2021 года сообщалось, что новым владельцем компании "Оптовая сеть 2011", которая владеет имуществом столичного торгово-развлекательного комплекса Sky Mall, стало ООО "Славиан", конечным бенефициарным владельцем которого
является Сергей Брюховецкий.

Как сообщает БизнесЦензор, в госреестре собственником ООО "Оптовая сеть 2011" через ООО "Славиан" указан Сергей Брюховецкий. Официально он до сих пор зарегистрирован в оккупированной Горловке и выступает совладельцем ряда компаний, большинство из которых также зарегистрировано на оккупированном Донбассе.

Директором ООО "Славиан" указан Марчук Сергей Николаевич. Лицо с такими же ФИО ранее было руководителем ЧАО "Газтек", которое связывали с Дмитрием Фирташем.

Как известно, на ООО "Оптова мережа 2011" был оформлен гипермаркет "Скай молла". До июля через панамский офшор "Гренада бизнес корп." эту фирму контролировал одесский бизнесмен Павел Ким. Местные СМИ связывали Кима с окружением Юрия Иванющенко. Ким изместен как бизнес-партнер Андрея Адамовского, который вместе с экс-нардепом Александром Грановским был участником корпоративного конфликта о праве собственности на ТРЦ Sky Mall с компанией Arricano эстонского бизнесмена Хиллара Тедера, который потерял контроль над Sky Mall и готовится подать иск в инвестиционный арбитраж против Украины.

Смене собственника "Оптовая сеть 2011" предшествовало снятие ареста с имущества ТРЦ Sky Mall.

В июне 2020 эстонский предприниматель Хиллари Теддер, основатель Arricano Real Estate Plc, управляющей компании и девелопера ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг столичного ТРЦ Sky Mall.

В июле 2020 года стало известно, что бизнесмен Иван Фурсин выкупил ТРЦ Sky Mall в Киеве, который за долги перешел в банк "Пивденный".

Информацию о новом владельце подтвердили в девелоперской компании Arricano эстонского бизнесмена Тедера (который называет себя владельцем ТРЦ), а также партнер Тедера, Андрей Адамовский.

Сообщалось, что Тедер, который потерял контроль над Sky Mall, рассматривает шансы иска в международный инвестиционный арбитраж против Украины для компенсации убытков.

В мае 2021 года сообщалось, что эстонские акционеры Arricano Real Estate Plc направили президенту Украины и Минюсту сообщение об инвестиционном споре с требованием возмещения $ 750 млн из-за потери ТРЦ Sky Mall в Киеве.
По материалам: Экономическая правда
 

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