Мецгер из Укрэксимбанка. Как Зеленского втянут в скандал с финансированием терроризма

Юрий Вишневский / Деловая столица

Похоже, слово "ДНР" таит в себе какую-то большую тайну Укрэксимбанка. Именно оно стало тем триггером, который вызвал вспышку Мецгера против журналиста "Схем".

Скандал вокруг Укрэксимбанка не сразу, но со второй попытки получил быструю реакцию власти. Первая попытка была поздно вечером 4 октября, когда "Схемы" сообщили об инциденте в кабинете главы правления банка Евгения Мецгера. Ни по горячим следам событий, ни на следующий день не появилось никакой реакции ни от Офиса президента, ни от Офиса генпрокурора. Хотя повод был весьма серьезный: журналисты сообщили, что Мецгер напал на них, услышав в ходе интервью неудобный вопрос. "Мецгер приказал сотрудникам банка удалить видео из карточек. Они скрутили оператора Александра Мазура, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео", - утверждают "Схемы".

Более того, пресс-служба Укрэксимбанка утром 5 октября выступила с угрозами в адрес журналиста, который вел интервью. Она заявила, что "в действиях журналиста Кирилла Овсяного содержались признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной)" и что поэтому "банк рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры". То есть журналисту светил, как минимум, штраф в размере от 3,4 до 9 млн грн по статье 231 Уголовного кодекса. Угроза эта выглядела вполне реальной, судя по тому, что ОП и ОГП усиленно отмалчивались.

Вторая часть скандала

Вторая попытка началась поздно вечером 5 октября, когда "Схемы" чудесным образом восстановили фрагмент записи, которую им стерли в банке. Кстати, не прошло и суток, а это видео уже просмотрели более 400 тыс. чел.





Наутро в ОП и ОГП проснулись и заметили, что скандал обрел второе дыхание. Позиция власти вдруг сразу изменилась. Советник руководителя ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил на официальном сайте президента: "Как минимум представляется логичным решение об отстранении от занимаемой должности председателя правления банка, чтобы не было ни одного, даже гипотетического препятствия для расследования и проверки". И Мецгер тут же написал заявление о сложении полномочий на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в банке.

Затем откликнулась генпрокурор Ирина Венедиктова, правда, не на той своей страничке в Facebook, которую она ведет как генпрокурор, а на той, где указано: "Здесь просто человек". Так вот, в качестве "просто человека", а не генпрокурора она сообщила: "Препятствование журналистам не вычистишь с флешек - ответственность неизбежна. Не изменит сути проблемы и сложение полномочий. Прокуроры и полицейские активно работают над расследованием этого просто недопустимого инцидента. Уже в ближайшее время состоятся следственные действия с потерпевшим журналистом и к материалам должен быть приобщен оригинал восстановленной видеозаписи конфликта. Ответственным будет сообщено о подозрении".

Чем ценен Мецгер

Зеленский лично знает Мецгера и однажды, на встрече с бизнесменами в Хмельницком в июне прошлого года, при всех позвонил ему. Видео выложено на официальном сайте президента. "Жень, послушай меня, - обратился он к Мецгеру. - Пожалуйста, примите такое решение, чтобы люди могли погашать кредиты через год. У них сейчас нет денег из-за коронавируса".

Говорят, что Мецгер входит в ближний круг Зеленского. "Семья Мецгеров - это близкие друзья президента Зеленского и актрисы "Квартала" Елены Кравец. Именно президент Зеленский лично добился назначения Мецгера на пост в Укрэксимбанк, и также Зеленский назначил жену Мецгера по квоте президента в наблюдательный совет государственного Приватбанка", - утверждает журналист Юрий Бутусов.

Еще более важно то, что Укрэксимбанк используется для привлечения денег на "Большое строительство". Так, в апреле прошлого года Укравтодор сообщил о заключении с Укрэксимбанком "договора об обеспечении финансирования большого дорожного строительства на дополнительные 19,3 млрд грн". Схема простая: берется рефинансирование в Нацбанке и на эти деньги покупаются бумаги долговых обязательств Укравтодора.

Как видим, Мецгер для Зеленского - не просто старый друг, а очень ценный кадр и важное звено, с которым нельзя просто так расстаться. В этой связи удивительно выглядят анонсы Венедиктовой о якобы неизбежной ответственности виновных в нападении на журналистов "Схем".

Ранее Зеленский упорно защищал даже гораздо менее ценных своих кадров. Достаточно вспомнить, как в Трускавце он высказался о ДТП со "слугой народа" Александром Трухиным: "Там никто не погиб, слава Богу, все живы - это самое главное". Вот и сейчас он вполне мог бы сказать: "Журналисты остались живы - чего еще вам надо?" Но нет, Подоляк рассказывает, что "безусловно, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой". А Венедиктова обещает, что будет "справедливое и эффективное расследование, подозрение, передача в суд, приговор".

Что же случилось? Очень похоже на то, что нас старательно убаюкивают, убеждая, что инцидент исчерпан - чиновника накажут. Это нужно для того, чтобы отвлечь общество от главного вопроса.

Тайна вспышки Мецгера

Главный вопрос - это то, из-за чего, собственно, Мецгер сорвался. Вот как описывает свой срыв он сам: "Я по природе уравновешенный человек и никогда не думал, что мгновенная эмоциональная вспышка может перерасти в лавину импульсивных и непоправимых действий и решений". Тут Мецгеру можно поверить - его мгновенную вспышку все могут посмотреть на видео.

"Радио Свобода" утверждает, что журналист Кирилл Овсяный задал вопрос Мецгеру, чтобы "получить его позицию для расследования, публикация которого запланирована на один из ближайших выпусков программы "Схемы" (проект "Радио Свобода" на телеканале "UA: Первый"). Как можно понять, журналистское расследование уже завершено, массив документов у "Схем" есть, а интервью с Мецгером было нужно для проформы, чтобы никто не смог обвинить журналистов в том, что они не предоставили фигурантам расследования возможность высказать свою позицию.

По информации "Схем", Овсяный, основываясь на принесенных им документах, спросил у главы правления Укрэксимбанка "о сомнительном многомиллионном кредите, выданном этим государственным банком". Дальнейший диалог запечатлен на видео:

Овсяный: Я могу вам оставить документы, чтобы вы ознакомились.

Мецгер: Я знаю все эти документы.

Овсяный: И эти документы тоже, по "ДНР"?

Мецгер: Все эти документы.

После этого Мецгер заявил, что это "непроверенные данные", но журналист отметил, что данные проверили через несколько источников и попросил Мецгера прокомментировать, проверялась ли эта компания и человек, которому государственный банк предоставил кредит.

И вот тут Мецгер сорвался: он объявил, что ничего комментировать не станет и потребовал от Владимира Пикалова, директора департамента информационной политики "Укрэксимбанка", "вырубить" оператора, задержать журналистов и удалить запись.

Какой будет третья часть

Похоже, слово "ДНР" таит в себе какую-то большую тайну Укрэксимбанка. Именно оно стало тем триггером, который вызвал вспышку Мецгера. Это обстоятельство уже заметили бизнесмены и политики.

"Одно непонятно. А в чем банковская тайна? Банк заявлял, что коварные журналисты проникли на объект и то ли по дороге, то ли в самом банке, где-то раздобыли банковскую тайну. И банкиры вынуждены были бросится грудью на амбразуру, защищая эту самую тайну. Так где она на видео? Неужели та самая тайна в том, что Укрэксимбанк кредитует клиентов из ДНР? Ведь на этом вопросе всех в комнате клемануло? И если это тайна, то значит, это правда? Ведь не могут выдумки журналистов быть банковской тайной. А если это правда и украинский государственный банк кредитует террористов, то... то становится ясно, почему глава правления вел себя именно так, как будто бы ему выдали пояс шахида и он хочет унести журналистов с собой. Чтобы никто не узнал эту страшную тайну. Правда, не очень банковскую..." - прокомментировал видео "Схем" инвестиционный банкир Сергей Фурса.

На заседании парламента эту тему подняла сопредседатель фракции "Европейской солидарности" Ирина Геращенко: "Так, а что, у нас теперь государственный банк финансирует "ДНР" так называемую? Мы требуем проведения сегодня Совета нацбезопасности и обороны и ответить там, да, а что же финансирует кум и друг Зеленского, который сегодня является председателем правления Укрэксимбанка". Далее тему продолжила Мария Ионова из той же фракции: "По последним сообщениям, как вы видите, участие в сделках с оккупированной территорией принимает государственный банк".

Итак, нас ждет третья часть скандала вокруг Укрэксимбанка. Расследование "Схем" выйдет в любом случае - хоть посадят Мецгера, хоть премию дадут. Поскольку "Схемы" - это проект "Радио Свобода", то вряд ли Банковая будет пытаться остановить выход расследования. А к нему теперь, благодаря вспышке Мецгера, будет приковано всеобщее внимание.

Банк - государственный, Мецгер - друг семьи Зеленских, и вот теперь тут всплывает финансирование терроризма. Вряд ли кто поверит, что Мецгер действовал сам-один, без согласования с Банковой или СБУ.

Это означает, что нас ждет еще один скандал, в центре которого будет Зеленский. Подчеркнем, что под Зе-команду хорошо копают. Ведь кто-то же снабдил "Схемы" массивом документов. Что же, продолжение следует.