Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Семенченко выпустили под домашний арест, Буданов просил отпустить его на войну

16:17 21.06.2022 |

Політика

 

Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи под домашний арест бывшего народного депутата, командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко, обвиняемого в создании "частной военной кампании", Главное управление разведки Министерства обороны просило освободить его для участия в боевых действиях по защите Украины.

"Киевский апелляционный суд изменил Семену Семенченко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, Главное управление разведки Министерства обороны просило отпустить командира батальона "Донбасс" защищать Украину", - сообщает издание "Украинская правда" во вторник.

По информации издания, 13 июня начальник ГУР Кирилл Буданов обратился в Киевский апелляционный суд и Шевченковский районный суд Киева с письмами, в которых ручался за Семена Семенченко.

"Главное управление разведки Минобороны инициировало рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения и включении Семенченко в состав подразделений ВСУ с целью обороны государства, поскольку считает, что польза от Семенченко в ВСУ превалирует над рисками уклонения его от ответственности", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по информации "Украинской правды", Киевский апелляционный суд постановил удовлетворить частично апелляционную жалобу защитника Семенченко и освободить его под круглосуточный домашний арест. На Семенченко также возложены обязательства прибывать по требованию суда и воздержаться от общения со свидетелями.

Статьи по теме:

21.12.21 У «обнальщика» Стрелковского, сдавшего дом Гогилашвили, согласно базе данных, паспорт РФ
Вячеслав и Диана Стрелковские - владельцы дома, в котором проживали помощник президента Мария Левченко, замминистра МВД Гогилашвили и начальник ГУР МО Буданов, являются гражданами России, получили паспорта в июле 2015-го в Крыму.

25.03.21 ЧВК, контрабанда или «Вагнергейт»: Что стоит за делом СБУ против Семенченко и «агента НАБУ» Шевченко
В 2019 году Шевченко был фигурантом так называемого Свинарчукгейта - скандала с коррупцией в оборонной сфере, в которой обвиняют бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, до 2014 года носившего фамилию Свинарчук.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,8610
  0,0658
 0,21

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 34,9548  0,16 0,46 35,6533  0,20 0,56
EUR 36,6058  0,15 0,40 37,5542  0,19 0,51

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес