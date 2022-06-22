Семенченко выпустили под домашний арест, Буданов просил отпустить его на войну

Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи под домашний арест бывшего народного депутата, командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко, обвиняемого в создании "частной военной кампании", Главное управление разведки Министерства обороны просило освободить его для участия в боевых действиях по защите Украины.

"Киевский апелляционный суд изменил Семену Семенченко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, Главное управление разведки Министерства обороны просило отпустить командира батальона "Донбасс" защищать Украину", - сообщает издание "Украинская правда" во вторник.

По информации издания, 13 июня начальник ГУР Кирилл Буданов обратился в Киевский апелляционный суд и Шевченковский районный суд Киева с письмами, в которых ручался за Семена Семенченко.

"Главное управление разведки Минобороны инициировало рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения и включении Семенченко в состав подразделений ВСУ с целью обороны государства, поскольку считает, что польза от Семенченко в ВСУ превалирует над рисками уклонения его от ответственности", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по информации "Украинской правды", Киевский апелляционный суд постановил удовлетворить частично апелляционную жалобу защитника Семенченко и освободить его под круглосуточный домашний арест. На Семенченко также возложены обязательства прибывать по требованию суда и воздержаться от общения со свидетелями.

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