ЧВК, контрабанда или «Вагнергейт»: Что стоит за делом СБУ против Семенченко и «агента НАБУ» Шевченко

Руслан Рудомский / Depo.ua

Служба безопасности Украины задержала и объявила подозрения бывшему депутату Верховной Рады Семену Семенченко и бывшему агенту НАБУ Евгению Шевченко.

За некогда популярного в народе участника АТО и завсегдатая телевизионных эфиров, бывшего командира и основателя добровольческого батальона "Донбасс" Семена Семенченко взялась Служба безопасности Украины.

В среду, 24 марта, около полудня широкоизвестный в качестве "агента НАБУ" и "водителя Семенченко в батальоне "Донбасс"" Евгений Шевченко сообщил, что у него проводит обыск СБУ.

"Уважаемая Служба безопасности Украины ищет у меня дома российские контрабандные товары военного назначения и обвиняет в создании незаконных вооруженных формирований", - написал он и даже выложил фото с места события.

Также он отметил, что в результате обыска ничего изъято не было.

Однако ближе к вечеру с официальным заявлением вышла СБУ, в котором предоставила развернутый перечень обнаруженного "во время около 80 обысков" оружия (правда, было ли что-то из этого перечня найдено и изъято у Шевченко, в СБУ не уточнили):

* почти 5,5 тыс. патронов различного калибра;

* семь реактивных противотанковых гранат РПГ-26;

* четыре подствольных гранатомета;

* ручной пулемет Калашникова;

* две автоматические винтовки;

* три пистолета и три автомата Калашникова АКС и АКС-74;

* семь помповых ружей;

* 38 гранатометным выстрелов ВОГ-25, 21 граната (в частности, Ф-1 и РГД-5);

* 16 запалов УЗРГМ и шесть тротиловых шашек, пластид;

* устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров;

* т. д.

Также в СБУ сообщили, что разоблачили и прекратили деятельность непредусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой частной военной компании ("ЧВК"), деятельность которой была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

По данным СБУ, в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Подготовка членов "ЧВК" проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области - там проходили боевое обучение, тренировки обращения с оружием, навыки военных боевых действий. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом.

"Материалы дела свидетельствуют, что контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины. В частности, они вербовали ее потенциальных участников, предпочитая бывших военных и правоохранителей с опытом участия в боевых действиях", - заявили в Службе безопасности Украины.

Также в СБУ отметили, что имеют данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций стран Ближнего Востока, в частности о предложениях организовать поставки оружия в эти страны.

По данным СБУ, организаторами такой деятельности "ЧВК" были упомянутые выше Семен Семенченко и Евгений Шевченко. По версии следствия, они же являются "возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации", которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

Сейчас им и другим организаторам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса Украины ("Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Собственный источник Depo.ua, связанный с так называемыми частными военными компаниями, сообщил, что речь идет о частной военной корпорации Donbas Battalion Corp, зарегистрированной летом 2019 года в США.

Да и сам Семен Семенченко в 2019 году в интервью изданию "Остров" рассказал, что создал компанию международной безопасности, зарегистрированную в США, с представительством в Украине.

"Мы занимаемся, например, обеспечением безопасности для неправительственных и международных организаций в зонах повышенного риска: обучением местных правоохранительных органов и представителей власти", - пояснил он в том интервью.

Как видим, эта "ЧВК" не скрывалась, а действовала открыто и позиционировала себя как американская частная военная компания, состоящая из украинцев. А в США ЧВК работают вполне легально.

Вместе с тем можно вспомнить также и громкий международный скандал, в котором фигурировали Семенченко и незаконное оружие. Речь идет о случае, который произошел 2 декабря 2018 года, когда министерство внутренних дел Грузии сообщило об аресте в Тбилиси пяти граждан Украины и одного грузинского гражданина. По сообщению МИД Грузии, в номерах двух отелей в столице страны, где жили задержанные, во время обысков изъяли пистолеты "Беретта" и Макарова, самодельное автоматическое оружие и различные боеприпасы. Грузинские правоохранители тогда возбудили дело по пунктам статьи Уголовного кодекса Грузии о "незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств".

Сообщалось также, что сами задержанные оказались бывшими бойцами батальона "Донбасс". Но самое интересное, что среди задержанных называли и действующего на тот момент народного депутата Украины Семена Семенченко, который избежал ареста благодаря дипломатическому паспорту.

Тогда дело удалось замять, однако огласка вокруг него сильно испортила рейтинг партии "Самопомич" накануне досрочных парламентских выборов.

Что касается Евгения Шевченко, то он также был в свое время замешан в скандале, связанном с оружием. Работая в НАБУ, он засветился в ряде дел как залегендированный агент-провокатор при передаче взяток. Сам он говорил, что выступал в этой роли приблизительно 20 раз. В частности, в 2019 году он был фигурантом так называемого Свинарчукгейта - скандала с коррупцией в оборонной сфере, в которой обвиняют бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, до 2014 года носившего фамилию Свинарчук.

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Что касается свежего дела, то, по неофициальной информации, "ЧВК" Шевченко и Семенченко украинские спецслужбы вели несколько месяцев, и даже существуют записи, на которых Шевченко хвастается связями в ФСБ. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что нас в ближайшее время ждет много интересного. Прежде всего - избрание меры пресечения задержанным фигурантам дела.

В то же время в сети уже поползли слухи, что все это дело вылезло на поверхность именно сейчас не случайно, а с целью сместить акцент общественного внимания с так называемого Вагнергейта, в котором якобы замешаны самые высокие лица государства, включая президента Зеленского и главу его офиса Ермака. По крайней мере, 17 августа 2020 года Евгений Шевченко заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак слил для ФСБ информацию о секретной спецоперации СБУ по задержанию вагнеровцев, чем сорвал операцию.

А 11 марта 2021 года стало известно, что Шевченко дал интервью руководителю проекта Bellingcat Христо Грозеву, который снимает документальный фильм-расследование о срыве спецоперации по задержанию вагнеровцев.

Премьера первой части фильма ожидается в конце марта, то есть уже в ближайшие дни. Но после того как Шевченко засветился в скандале с ФСБ, "ЧВК" и незаконным оружием, вес его слов в этом фильме значительно девальвирует, что должно сыграть в пользу того же Ермака.