ЧВК, контрабанда или «Вагнергейт»: Что стоит за делом СБУ против Семенченко и «агента НАБУ» Шевченко

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ЧВК, контрабанда или «Вагнергейт»: Что стоит за делом СБУ против Семенченко и «агента НАБУ» Шевченко

09:43 25.03.2021 |

Политика

 Руслан Рудомский / Depo.ua

Служба безопасности Украины задержала и объявила подозрения бывшему депутату Верховной Рады Семену Семенченко и бывшему агенту НАБУ Евгению Шевченко.

За некогда популярного в народе участника АТО и завсегдатая телевизионных эфиров, бывшего командира и основателя добровольческого батальона "Донбасс" Семена Семенченко взялась Служба безопасности Украины.

В среду, 24 марта, около полудня широкоизвестный в качестве "агента НАБУ" и "водителя Семенченко в батальоне "Донбасс"" Евгений Шевченко сообщил, что у него проводит обыск СБУ.

"Уважаемая Служба безопасности Украины ищет у меня дома российские контрабандные товары военного назначения и обвиняет в создании незаконных вооруженных формирований", - написал он и даже выложил фото с места события.

Также он отметил, что в результате обыска ничего изъято не было.

ЧВК, контрабанда или «Вагнергейт»: Что стоит за делом СБУ против Семенченко и «агента НАБУ» Шевченко

 

Однако ближе к вечеру с официальным заявлением вышла СБУ, в котором предоставила развернутый перечень обнаруженного "во время около 80 обысков" оружия (правда, было ли что-то из этого перечня найдено и изъято у Шевченко, в СБУ не уточнили):

* почти 5,5 тыс. патронов различного калибра;
* семь реактивных противотанковых гранат РПГ-26;
* четыре подствольных гранатомета;
* ручной пулемет Калашникова;
* две автоматические винтовки;
* три пистолета и три автомата Калашникова АКС и АКС-74;
* семь помповых ружей;
* 38 гранатометным выстрелов ВОГ-25, 21 граната (в частности, Ф-1 и РГД-5);
* 16 запалов УЗРГМ и шесть тротиловых шашек, пластид;
* устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров;
* т. д.

ЧВК, контрабанда или «Вагнергейт»: Что стоит за делом СБУ против Семенченко и «агента НАБУ» Шевченко

 

Также в СБУ сообщили, что разоблачили и прекратили деятельность непредусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой частной военной компании ("ЧВК"), деятельность которой была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

По данным СБУ, в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Подготовка членов "ЧВК" проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области - там проходили боевое обучение, тренировки обращения с оружием, навыки военных боевых действий. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом.

"Материалы дела свидетельствуют, что контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины. В частности, они вербовали ее потенциальных участников, предпочитая бывших военных и правоохранителей с опытом участия в боевых действиях", - заявили в Службе безопасности Украины.

Также в СБУ отметили, что имеют данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций стран Ближнего Востока, в частности о предложениях организовать поставки оружия в эти страны.

По данным СБУ, организаторами такой деятельности "ЧВК" были упомянутые выше Семен Семенченко и Евгений Шевченко. По версии следствия, они же являются "возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации", которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

Сейчас им и другим организаторам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса Украины ("Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Собственный источник Depo.ua, связанный с так называемыми частными военными компаниями, сообщил, что речь идет о частной военной корпорации Donbas Battalion Corp, зарегистрированной летом 2019 года в США.

Да и сам Семен Семенченко в 2019 году в интервью изданию "Остров" рассказал, что создал компанию международной безопасности, зарегистрированную в США, с представительством в Украине.

"Мы занимаемся, например, обеспечением безопасности для неправительственных и международных организаций в зонах повышенного риска: обучением местных правоохранительных органов и представителей власти", - пояснил он в том интервью.

ЧВК, контрабанда или «Вагнергейт»: Что стоит за делом СБУ против Семенченко и «агента НАБУ» Шевченко

 

Как видим, эта "ЧВК" не скрывалась, а действовала открыто и позиционировала себя как американская частная военная компания, состоящая из украинцев. А в США ЧВК работают вполне легально.

Вместе с тем можно вспомнить также и громкий международный скандал, в котором фигурировали Семенченко и незаконное оружие. Речь идет о случае, который произошел 2 декабря 2018 года, когда министерство внутренних дел Грузии сообщило об аресте в Тбилиси пяти граждан Украины и одного грузинского гражданина. По сообщению МИД Грузии, в номерах двух отелей в столице страны, где жили задержанные, во время обысков изъяли пистолеты "Беретта" и Макарова, самодельное автоматическое оружие и различные боеприпасы. Грузинские правоохранители тогда возбудили дело по пунктам статьи Уголовного кодекса Грузии о "незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств".

Сообщалось также, что сами задержанные оказались бывшими бойцами батальона "Донбасс". Но самое интересное, что среди задержанных называли и действующего на тот момент народного депутата Украины Семена Семенченко, который избежал ареста благодаря дипломатическому паспорту.

 

Тогда дело удалось замять, однако огласка вокруг него сильно испортила рейтинг партии "Самопомич" накануне досрочных парламентских выборов.

Что касается Евгения Шевченко, то он также был в свое время замешан в скандале, связанном с оружием. Работая в НАБУ, он засветился в ряде дел как залегендированный агент-провокатор при передаче взяток. Сам он говорил, что выступал в этой роли приблизительно 20 раз. В частности, в 2019 году он был фигурантом так называемого Свинарчукгейта - скандала с коррупцией в оборонной сфере, в которой обвиняют бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, до 2014 года носившего фамилию Свинарчук.

Статьи по теме:

08.07.20 Суд признал недостоверной и подлежащей опровержению информацию о причастности Гладковского к «схемам» в оборонпроме
Суд обязал ответчиков опровергнуть недостоверную информацию путем зачитывания сообщения о недостоверности распространенной информации, ее несоответствии действительности и непричастности Гладковского к "схемам" в украинском оборонпроме.

Что касается свежего дела, то, по неофициальной информации, "ЧВК" Шевченко и Семенченко украинские спецслужбы вели несколько месяцев, и даже существуют записи, на которых Шевченко хвастается связями в ФСБ. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что нас в ближайшее время ждет много интересного. Прежде всего - избрание меры пресечения задержанным фигурантам дела.

В то же время в сети уже поползли слухи, что все это дело вылезло на поверхность именно сейчас не случайно, а с целью сместить акцент общественного внимания с так называемого Вагнергейта, в котором якобы замешаны самые высокие лица государства, включая президента Зеленского и главу его офиса Ермака. По крайней мере, 17 августа 2020 года Евгений Шевченко заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак слил для ФСБ информацию о секретной спецоперации СБУ по задержанию вагнеровцев, чем сорвал операцию.

А 11 марта 2021 года стало известно, что Шевченко дал интервью руководителю проекта Bellingcat Христо Грозеву, который снимает документальный фильм-расследование о срыве спецоперации по задержанию вагнеровцев.

Премьера первой части фильма ожидается в конце марта, то есть уже в ближайшие дни. Но после того как Шевченко засветился в скандале с ФСБ, "ЧВК" и незаконным оружием, вес его слов в этом фильме значительно девальвирует, что должно сыграть в пользу того же Ермака.
 

ПО РУБРИКАМ

13:24 Европейский регулятор предупредил о рисках инвестиций в биткоин

12:38 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 24.03.21

12:21 Справочный курс гривны 25 марта понижен на 11,09 коп до 27,9796 грн/$1

12:16 Доллар укрепляется 25 марта в ожидании макростатистики из США

12:08 Фондовые биржи Азии 25 марта закрылись без единой динамики

11:10 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.03.21

11:04 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 25.03.2021

11:00 Остаток средств на корсчетах банков 25.03.21

10:55 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 24.03.2021

08:55 Земля под Киевом: как и почему дорожают участки под застройку вблизи столицы

08:06 Золото дорожает 25 марта на возобновившихся опасениях за экономику

08:00 Евро дорожает к доллару 25 марта в ожидании статистики по Германии

07:48 Фондовые индексы США 24 марта закрылись снижением

24.03 Курс доллара уверенно рос на межбанке 24 марта из-за выхода иностранцев из ОВГЗ

24.03 Rozetka планирует создать собственную платежную систему

• дальше…

13:34 Банк Англии представил новую банкноту в честь известного математика и криптографа

13:31 В Госдепе США назвали ожидания Вашингтона от Украины

13:17 В Израиле полностью вакцинировали от COVID-19 половину населения

11:47 КНДР во второй раз за неделю провела ракетные испытания

11:37 Европе нужно 300 млрд евро на развертывание сетей 5G

09:56 Тайвань ограничит подачу пресной воды производителям полупроводников, чтобы справиться с засухой

09:09 Виталий Портников: «Обнуление Путина» состоялось

08:27 ЕС обсуждает стратегию отношений с Россией. В чем она состоит?

24.03 Еврокомиссия усилила механизм, позволяющий блокировать экспорт вакцин

24.03 Британия усилит миграционное законодательство, чтобы усложнить прибытие искателей убежища

24.03 Норвегия заблокировала продажу россиянам завода по производству двигателей для кораблей

24.03 США и ЕС будут координировать действия в ответ на поведение России, включая ее агрессию против Украины и Грузии – встреча Блинкена и Борреля

24.03 В Индии обнаружен коронавирус - двойной мутант. Насколько это опасно?

24.03 Госсекретарь США - министру ФРГ Маасу: Северный поток-2 – плохая идея, к компаниям, причастным к его реализации, будут применены санкции

24.03 Кризис из-за «Спутника» в Словакии: президент призвал премьера подать в отставку

• дальше…

08:55 Земля под Киевом: как и почему дорожают участки под застройку вблизи столицы

24.03 Минздрав Украины: В парках и скверах можно ходить без масок

24.03 «Лекхим» не предоставил МЗУ документы о поставке вакцины - госпредприятие

23.03 Присоединение Украины к Евросоюзу поддерживают 59% опрошенных украинцев, противоположного мнения придерживаются 26%

23.03 Кабмин обязал жителей «красной» зоны носить защитную маску на улицах и в парках

23.03 В Днепре с 25 марта вводятся карантинные ограничения «красной зоны» - мэр

23.03 Реальность и мифы о «европейском времени»: почему в ЕС до сих пор переводят часы

19.03 Рада освободила от ответственности поставщиков вакцин от коронавируса

19.03 Украина введет требование негативного ПЦР-теста для въезда в страну

19.03 Состоялся детский чемпионат Киева по футзалу

18.03 Смертность в Украине в начале года выросла на 7,5%

18.03 В Киеве с 20 марта вводится суровый карантин на три недели - Кличко

18.03 За год карантина количество пользователей соцсетей в Украине выросло на 7 миллионов человек, – GlobalLogic

17.03 Профильный комитет Рады рекомендует Раде назначить внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября

17.03 Минздрав увеличил интервал между дозами вакцины CoviShield до 90 дней – Ляшко

• дальше…

13:31 В Госдепе США назвали ожидания Вашингтона от Украины

11:56 Арахамия пообещал «похоронить» законопроект о 7 признаках трудовых отношений

09:43 ЧВК, контрабанда или «Вагнергейт»: Что стоит за делом СБУ против Семенченко и «агента НАБУ» Шевченко

24.03 Новый план Зеленского. Как президент будет снимать мэров на местных референдумах

24.03 США и ЕС будут координировать действия в ответ на поведение России, включая ее агрессию против Украины и Грузии – встреча Блинкена и Борреля

24.03 Срок расследования по делу судей ОАСК не был продлен из-за отсутствия на то оснований - ВАКС

24.03 Святые против святейших. Почему развалился «Голос»

24.03 Перераспределение национальных богатств: Что не так с идеей «экономических паспортов» для еще не рожденных украинцев

23.03 Пойманный на взятке в $100 тысяч прокурор Мазурик восстановился в должности

23.03 Самостоятельная сила или сателлиты «слуг»: Когда Верховная Рада останется без «Голоса»

23.03 Знак доверия или политическая ссылка: Почему Тищенко отправляют на Закарпатье и кто возглавит «слуг» Киева

23.03 Сказка о $250 млрд. Как Зеленский будет изображать борьбу с олигархами

23.03 Присоединение Украины к Евросоюзу поддерживают 59% опрошенных украинцев, противоположного мнения придерживаются 26%

23.03 «Большое отмывание» ОП: Почему у Зеленского до сих пор думают, что всех переиграли

22.03 Венецианка дала заключение по новому проекту решения кризиса в Конституционном суде

• дальше…

13:00 Повышение цен на Tesla Model 3 вернуло их к уровню на начало февраля

11:37 Европе нужно 300 млрд евро на развертывание сетей 5G

10:00 Intel развернёт в Ирландии выпуск 7-нм изделий

08:47 Шведские учёные совершили прорыв в области «безмассовых» аккумуляторов

24.03 Qualcomm проектирует игровую приставку на Android, похожую на Nintendo Switch

24.03 Пока видеокарты и домашние консоли слишком дороги и дефицитны. Портативная консоль One XPlayer готовится к выходу

24.03 Ещё одна «Nintendo Switch с Windows». Tencent готовит портативную игровую консоль

24.03 В Индии обнаружен коронавирус - двойной мутант. Насколько это опасно?

24.03 Когда Clubhouse выйдет на Android? Создатели ответили на вопрос миллионов потенциальных пользователей

24.03 Kia представила большой полноприводный седан K8

24.03 Илон Маск сообщил, что Tesla начала продавать электрокары за биткоин

24.03 В Киеве разоблачили мошенников, организовавших международную схему хищения средств

24.03 Intel построит две новые фабрики и станет контрактным производителем полупроводников

24.03 Почему вам не страшен коронавирус, если вы простужены

23.03 Вышел смартфон OnePlus 9R: Snapdragon 870, 120-Гц AMOLED, четыре камеры, 65-Вт зарядка и цена $550

• дальше…

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно