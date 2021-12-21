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У «обнальщика» Стрелковского, сдавшего дом Гогилашвили, согласно базе данных, паспорт РФ
08:40 21.12.2021 |
Вячеслав и Диана Стрелковские - владельцы дома, в котором проживали помощник президента Мария Левченко, замминистра МВД Гогилашвили и начальник ГУР МО Буданов, являются гражданами России, получили паспорта в июле 2015-го в Крыму.
"Мне известна эта особа. Публично я, честно говоря, не очень помню, в чем его обвиняли. Но это лицо связывали с незаконным оборотом наличных денег. "Обнал"" , - так сказал о Вячеславе Стрелковском Кирилл Буданов - начальник Главного управления разведки Минобороны.
О таинственном миллиардере Вячеславе Стрелковском известно не много, он не вывешивает свои фотографии в интернет и избегает общения с журналистами, хотя у него есть роскошное поместье в поселке Козин на целый гектар. В некоторых медиа о нем пишут как якобы об одном из главных "конвертаторов", совладельце платежной системы GlobalMoney, которая якобы оборачивает и обналичивает миллиарды гривен ежемесячно. Стрелковский прославился, когда выяснилось, что именно в его доме в селе Хотов проживает самый близкий к президенту Зеленскому человек - помощник Мария Левченко, вместе со скандально известным Александром Гогилашвили, а также, что не менее удивительно, с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым и его супругой Марианной.
Одним из факторов скандала с назначением Гогилашвили заместителем министра является то, что, согласно российским базам данных, он до сих пор является гражданином РФ и обладает российским паспортом. Однако Гогилашвили в интервью изданию "Бабель" заявил, что российского гражданства не имеет, и стал гражданином Украины в 2019 году.
Цензор.НЕТ начал изучать фигуру Стрелковского, и мы проверили прежде всего его контакты с нашим врагом - Россией, согласно российским базам данных, к которым можно получить доступ через интернет. Потому что если Стрелковский сдает дом главным секретоносителям Украины, то может быть риск утечки информации.
И оказалось, что и Вячеслав Стрелковский и его супруга Диана Стрелковская значатся в доступных источниках как граждане России.
7 июля 2015 года Вячеслав и Диана Стрелковские, согласно доступным данным, получили российские паспорта в Симферополе. 9 июля паспорт был вручен, на документе подпись Стрелковского, то есть можно предположить, что действовал он осознанно, это не была автоматическая выдача. В документе о выдаче значится, что паспорт заменяется взамен того, что оформлен весной 2014-го.
Место регистрации Стрелковских в Крыму согласно документу - Ялта, улица Ялтинская, дом 34.
Мы провели проверку данных по общедоступной базе Федеральной налоговой службы РФ через проверку ИНН - индивидуального налогового номера. Внесли в базу номер российского паспорта Стрелковского, его фамилию, имя, отчество, год и дату рождения. И оказалось, что такой гражданин в РФ в базе значится, и свой налоговый номер имеет, вот введите сами данные из документов, проверьте.
Получается, человек, которого начальник ГУР МО считает "обнальщиком", и который сдает в аренду дом близким к президенту людям, может быть тесно связан с Россией, и проходит по различным российским системам учета. Надеюсь, Стрелковские сочтут возможным пояснить, какие у них контакты в РФ? И имеют ли эти контакты какое-то влияние на власть в Украине и на "обнал", о котором сказал Буданов.
Мне кажется, это важно знать и ОП и ГУР МО - не много ли граждан России вокруг наиболее доверенных лиц президента? И связи между ними - это случайность или не случайность? А вдруг в доме, где живут секретоносители, какая-нибудь прослушка окажется, случайно? И не получается ли так, случайно, что мы сами финансируем войну против себя, потому что кто-то во власти крышует теневой финансовый рынок?
Мы готовы предоставить Вячеславу и Диане Стрелковским возможность высказать свою позицию и разъяснить ситуацию. Учитывая их уровень влияния, хотелось бы опубликовать ответ.
И хотелось бы все-таки узнать позицию Минобороны, СБУ, ОГПУ - проводится ли проверка фактов, указанных в журналистских расследованиях Бігус.інфо и Слідство.інфо?
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