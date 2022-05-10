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Милованов будет управлять изъятыми российскими активами
Правительство определило, что госпредприятию Нацинвестфонд, возглавляемое Тимофеем Миловановым, будут передаваться принудительно изъятые объекты права собственности России и ее резидентов.
Об этом сообщило Минэкономики
Предприятие будет управлять изъятыми активами, пока государство не определит, как распорядиться ими в будущем.
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