Милованов будет управлять изъятыми российскими активами

Правительство определило, что госпредприятию Нацинвестфонд, возглавляемое Тимофеем Миловановым, будут передаваться принудительно изъятые объекты права собственности России и ее резидентов.

Об этом сообщило Минэкономики

Предприятие будет управлять изъятыми активами, пока государство не определит, как распорядиться ими в будущем.

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